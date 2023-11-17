移民官結業典禮 45人脫穎而出成移民署生力軍

移民署今天舉辦移民官結訓典禮，共45人脫穎而出，出席典禮的內政部長林右昌說，45人都是經過嚴格及扎實訓練，期許成為移民署優秀生力軍，成為國境安全最佳守門員。

內政部移民署舉行移民班第11期學員專業訓練結訓典禮，林右昌親臨會場。移民署表示，共45人從眾多考生脫穎而出，包含從台大公共事務研究所畢業的學員，及過去曾擔任航空公司地勤、特教教師等不同領域。

林右昌致詞時說，恭喜45名最優秀學員順利完成訓練，並經過3到9個月不等的專業訓練，能夠成績合格，相當難能可貴，且一起受訓是難得緣分，因過去都在各行各業服務，事後通過考試相聚一起成為同學，因此更要珍惜緣份。

他表示，移民署是非常重要機關，更是台灣國境安全守護者及移民政策主管機關，肩負維護國家安全、推動多元文化及保障移民人權等多重任務，也因任務複雜、多元，所以移民官除專精訓練，也須具備各種能力和專業，更重要是要有溫暖的心。

林右昌說，今天結業45名學員來自各行各業，如航空公司地勤、特教老師等，後續投入移民署行列，這是明智的選擇，期許成為移民署優秀生力軍的學員們，在未來工作崗位持續努力不懈，貢獻所學，成為國境安全最佳守門員。