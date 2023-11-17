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籃壇假球風波延燒 士檢今大動作搜索裕隆球隊約談 教練在列

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

職籃SBL前球員吳季穎日前捲入假球、簽賭風波。圖／聯合報系資料照（記者蕭雅娟攝影）
職籃SBL前球員吳季穎日前捲入假球、簽賭風波。圖／聯合報系資料照（記者蕭雅娟攝影）
職籃SBL前球員吳季穎日前捲入假球、簽賭風波，案情延燒，士林地檢今擴大搜索、約談數人，其中包含吳季穎前東家「裕隆」球隊現任教練，檢方表示，針對今搜索行動，案情較明確後將適當對外說明。

吳季穎10月間遭爆涉嫌打假球、簽賭，檢警查出他在九州娛樂城註冊會員投注，士檢10月18日偵訊吳季穎3小時，認定吳涉嫌詐欺、賭博、違反運動彩券發行條例，令其25萬元交保；不久中華籃協也祭出重懲，註銷吳季穎註冊，所屬球團、聯盟永不錄用。

風波延燒，經檢方深入追查，今指揮搜索、約談籃壇數人，據悉其中包含吳季穎前東家「裕隆」球隊現任教練李啟億，士檢午間表示，針對今天搜索行動，將在案情較明確時對外說明。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

簽賭 賭博 彩券 裕隆 吳季穎

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