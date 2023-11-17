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雲檢今年查偷倒廢土案 逮被告近百人

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林地檢署日前接獲陳情，指雲林縣台西鄉、四湖鄉多處農地遭掩埋營建廢棄物，檢察官莊珂惠率隊進行聯合稽查，當場逮捕正在處理營建廢棄物的陳姓現行犯。雲林沿海地區遭傾倒廢棄物情況嚴重，地檢署統計，今年一月至今，相關涉案被告近百人，並查扣大小機具50餘台。

檢察官莊珂惠本月14日率隊至民眾陳情的農地聯合稽查，當場緝獲正在處理營建廢物陳姓挖土機司機，並查扣挖土機2台、鐵板106片，陳嫌訊後以10萬元交保。

雲林沿海地區鄉鎮農地遭回填傾倒廢棄土方或營建廢棄物事件頻傳，地檢署積極查緝、溯源，今年1月至11月16日止，相關廢棄物清理法案件多達73件，聲請羈押獲准的被告人數累計已達30人，交保限制住居的被告人數亦多達48人，查扣大小機具高達50餘台及數百塊鐵板。

雲林縣環保局統計自2022年7月至今年11月15日，農地遭回填剩餘土石方、廢棄物案總計734件，來源多為北部，且都無法提供土方來源，土方皆多為夾雜營建混合廢棄物。

環保局表示，目前北部受限於營建工程剩餘土石方去向的北部土石方資源堆置處理場土石方廠區收容量有限，可能造成許多不肖業者以出售證明書費、繞場等方式，以合法掩飾非法，實際未收容任何營建混合物，再將未經分類的營建混合物擅自載運至中南部偏僻地點棄置。

雲林地檢署表示，對於不肖業者僅為貪圖私利，卻破壞國土的行為，絕不寬容，此類案件必將從嚴、從速究辦，並呼籲地主切勿輕信他人所稱有「合法土方來源」、「乾淨土」、「提供合法來源單據」等說詞，任何農牧用地改良、變更使用，應確保土方來源無虞，並依法向當地農業單位提出申請核准後，才能進行回填。

雲林沿海地區遭傾到廢棄物情況嚴重，地檢署統計，今年一月至今，相關涉案被告近百人，並查扣大小機具50餘台。記者陳雅玲／翻攝
雲林沿海地區遭傾到廢棄物情況嚴重，地檢署統計，今年一月至今，相關涉案被告近百人，並查扣大小機具50餘台。記者陳雅玲／翻攝
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雲林沿海地區遭傾到廢棄物情況嚴重，地檢署統計，今年一月至今，相關涉案被告近百人，並查扣大小機具50餘台。記者陳雅玲／翻攝
雲林沿海地區遭傾到廢棄物情況嚴重，地檢署統計，今年一月至今，相關涉案被告近百人，並查扣大小機具50餘台。記者陳雅玲／翻攝

廢棄物 雲林 農地

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