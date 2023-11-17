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空軍上尉參加長官離職歡送會 找酒吧女陪侍續攤 下場出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

空軍齊姓上尉去年參加張姓中校政戰處長離職歡送餐會，事後再去有女陪侍的酒吧續攤，被軍方記一大過處分，他不服提行政訴訟，一審判他敗訴，他再上訴，最高行政法院駁回上訴，全案確定。

齊是空軍第十一基地勤務大隊上尉基地勤務官，2022年8月24日先到熱炒店參加張的離職歡送會，之後到KTV歡唱，直到晚間10時40分，齊等5名軍官到有女陪侍的酒吧續攤，至凌晨3時許才離去；軍方查證屬實，依法記一大過懲處，齊提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

齊提告主張，他從軍校畢業後服役逾4年，記功4次、嘉獎6次，素行良好勤勉工作，除了本案之外沒有其他懲罰紀錄，且當天消費額度超出他日常消費習慣，他是因礙於張主動要求續攤，迫於無奈而無法拒絕。

齊指出，當晚除了張之外，其他人都沒有和女陪侍有任何互動，但軍方審議時僅向他詢問事件經過，卻沒有考量他的動機、情節輕重、主觀惡意等，認為處分有違誤，請求法院撤銷處分。

高雄高等行政法院認為齊酒醒後發現酒吧包廂內有女陪侍，仍留下飲酒歡唱直至結束，軍方認定他違反規定而記大過一次懲處，落實軍紀兼顧警惕效果，裁量並無違誤。

再者，齊是資深軍人，知悉相關離營規定，卻沒有謹守本分知法犯法，已影響軍人形象、傷害軍譽，軍方處分採取記大過懲罰，法院應予以尊重，判決齊敗訴；齊上訴，最高行認為高高行判決沒有違背法令之處，駁回上訴，全案確定。

空軍示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
空軍示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

軍人 離職 空軍

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