快訊

短裙女子過馬路「望錯方向」下秒被車撞到起飛片瘋傳 網友認出事地在這

台開新天堂樂園售花蓮最高價 慧洋藍俊昇為何砸19億標下

賴蕭配起手式由後山開始 花東將掀起蕭美琴旋風？

拋家棄子坦言「我是不負責的爸爸」 法官判他晚年討不到扶養費

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子生下女兒後就丟給父母照顧，孩子剛滿月妻子也一去不歸，自幼均由爺爺奶奶扶養成人，因張男年邁無收入，但女兒認為爸爸拋家棄子在先向法院聲請免除扶養義務，張也坦承「我是不負責任的爸爸」，法院認為若強令女兒照顧與之疏離的爸爸顯失公平，裁定免除其扶養義務。

張女聲請指出，她自小和爺爺奶奶住，直到成年前父親都沒有扶養照顧她，且爸爸自己也跟社工說沒養過女兒，認為對方無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，向法院請求免除對父親的扶養義務。

張男則說，他沒有和女兒同住，自己在外面生活，但在外頭工作每月有幾千元給父母，並坦承自己「是不負責的父親」、「對女兒很抱歉」，但仍主張聲請駁回。

台中地院查，張男65歲近2年均無收入，顯有不能以自己之財產維持生活情形，另根據張女乾媽證詞，其表示張女從小由爺爺奶奶扶養，才剛滿月時媽媽就跑掉了，張女的奶奶也說兒子沒有付扶養費，還曾跑回家翻箱倒櫃，吵鬧要錢。

乾媽還說，張女奶奶怕兒子把房子賣掉，就把地契、存摺拿走交給她保管3年左右，還常常跟她借錢拿給兒子。

法院認為，乾媽和張男彼此間無利害關係，採信其證詞，認定張男長期沒跟女兒同住，也沒支付扶養費，審酌他自幼就未盡照顧女兒責任，也沒關心小孩生活，若強令女兒負擔與她長期疏離的父親扶養義務，顯失公平，裁定免除張女對爸爸的扶養義務。

長者示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
長者示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

扶養費 存摺

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之400：別剝奪孩子的學習機會

父母7大不及格行為 網：全中！跟我爸媽一樣

女狼師性侵男童生子 若生母向生父請求扶養費律師這樣說

網銀申請書「有鬼」 銀行理專靠1招搬走客戶3千萬

相關新聞

扯鈴教練共諜案北檢今偵結 郭書瑤胞弟等10人遭起訴

檢調獲報，去年4月起，扯鈴教練魯紀賢涉嫌接觸、拉攏及吸收曾服役過的軍事單位士官兵，為中國大陸發展組織、伺機刺探、蒐集軍事...

曾拿鐵鎚暴打姊...又一刀刺穿胸腔斃命 狠弟態度惡劣判關15年定讞

男子周文雄曾拿鐵鎚毆打姊姊，又因機車維修費用、保護令等問題和姊姊爭吵，憤而持菜刀一刀刺穿姊姊胸腔，導致失血過多身亡，一、...

虐打1歲兒腦傷半癱 高雄24歲狠父稱自小也遭家暴 上訴二審結果曝光

高雄新興區24歲吳姓男子因網拍工作日夜顛倒，不滿1歲親生兒白天哭鬧影響睡眠，竟長期以塑膠棍毒打稚子，還用菸蒂觸燙虐待，去...

「蔬果台積電」青松負責人夫婦掏空潛逃海外通緝 法院拍賣廠房設備

曾誇言要做「蔬果界台積電」的國內大型蔬果經銷及物流中心-嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年4月底財務跳票倒閉，董事長...

空軍上尉參加長官離職歡送會 找酒吧女陪侍續攤 下場出爐

空軍齊姓上尉去年參加張姓中校政戰處長離職歡送餐會，事後再去有女陪侍的酒吧續攤，被軍方記一大過處分，他不服提行政訴訟，一審...

拋家棄子坦言「我是不負責的爸爸」 法官判他晚年討不到扶養費

台中張姓男子生下女兒後就丟給父母照顧，孩子剛滿月妻子也一去不歸，自幼均由爺爺奶奶扶養成人，因張男年邁無收入，但女兒認為爸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。