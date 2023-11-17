拋家棄子坦言「我是不負責的爸爸」 法官判他晚年討不到扶養費

台中張姓男子生下女兒後就丟給父母照顧，孩子剛滿月妻子也一去不歸，自幼均由爺爺奶奶扶養成人，因張男年邁無收入，但女兒認為爸爸拋家棄子在先向法院聲請免除扶養義務，張也坦承「我是不負責任的爸爸」，法院認為若強令女兒照顧與之疏離的爸爸顯失公平，裁定免除其扶養義務。

張女聲請指出，她自小和爺爺奶奶住，直到成年前父親都沒有扶養照顧她，且爸爸自己也跟社工說沒養過女兒，認為對方無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，向法院請求免除對父親的扶養義務。

張男則說，他沒有和女兒同住，自己在外面生活，但在外頭工作每月有幾千元給父母，並坦承自己「是不負責的父親」、「對女兒很抱歉」，但仍主張聲請駁回。

台中地院查，張男65歲近2年均無收入，顯有不能以自己之財產維持生活情形，另根據張女乾媽證詞，其表示張女從小由爺爺奶奶扶養，才剛滿月時媽媽就跑掉了，張女的奶奶也說兒子沒有付扶養費，還曾跑回家翻箱倒櫃，吵鬧要錢。

乾媽還說，張女奶奶怕兒子把房子賣掉，就把地契、存摺拿走交給她保管3年左右，還常常跟她借錢拿給兒子。