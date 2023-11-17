2024選舉倒數地下賭盤活躍 雲縣11月獲80件賄選情資

下屆總統副總統、立委選舉倒數，選舉賭盤、境外勢力已試圖影響選舉，雲林地檢署11月至今已接獲80件賄選相關情資，並查獲5件選舉賭盤，目前偵辦中，為杜絕賄選，雲林縣檢、警、調、廉、移等單位今天共同宣誓反賄選。

雲林地檢署檢察長戴文亮說，今年選舉地下賭盤、境外勢力比歷屆選舉更早蠢蠢欲動，光是11月至今雲林已經接獲80件情資，其中3分之2是地下賭盤、3分之1是境外勢力，賭盤情資中又以區域立委選舉居多，目前已查獲5件選舉賭盤，正在偵辦中。

雲林縣長張麗善、雲林縣選舉委員會主任委員曾元煌、雲林地檢署檢察長戴文亮、調查局雲林調查站主任李青峯、雲林縣警察局長林故廷、內政部移民署雲林縣專勤隊副隊長黃文聰以及縣府政風處長楊華興今天共同宣誓反賄選。

張麗善表示，乾淨選舉更是我們實現政治清明的重要方式，希望民眾一起支持反賄選，不買票也不賣票，縣府與各單位將嚴禁選舉賭盤及國外境外勢力影響選舉，希望大家能夠堅持這樣的信念，淨化選舉風氣，選賢與能。