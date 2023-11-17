扯鈴教練共諜案北檢今偵結 郭書瑤胞弟等10人遭起訴

檢調獲報，去年4月起，扯鈴教練魯紀賢涉嫌接觸、拉攏及吸收曾服役過的軍事單位士官兵，為中國大陸發展組織、伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署7月及8月指揮調查局國安站搜索約談數名被告及證人。全案今偵結，檢方依涉犯國家安全法起訴魯紀賢及郭書瑤胞弟郭伯廷等10人。有關遭洩密部分，檢方另行偵辦中。

2020年間，扯鈴教練魯紀賢前往大陸地區洽尋扯鈴商演活動，受中共情工人員吸收，中國大陸籍女子田曦以地下通匯等方式，接收中共資金至少570餘萬元，承租台北市士林區某處房屋作為發展組織的據點。

檢方查出，自去年4月起，魯紀賢等人涉嫌吸收現、退役士官兵，接觸、拉攏及吸收相關軍事單位軍士官兵為大陸地區發展組織。

檢方指出，魯紀賢自行或透過招待飲宴給付每人5000元至數萬元不等報酬，接觸、拉攏及吸收原為軍中士官兵的林姿穎、林明慧、常德隆（均已退役）、現役下士李得勝（現已退役）及海巡下士馮世維等人加入組織，協助收集與提供軍中的教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等文件，另對11名軍士官兵吸收未遂。

檢調偵查，扯鈴教練趙亦偉、郭書瑤胞弟郭伯廷及曾姿婷等人，提供銀行帳戶給魯紀賢收受報酬及中共資金，以維持組織運作；另外，3人也協助魯紀賢組織據點的相關業務，均領有報酬，涉犯幫助為大陸地區發展組織罪嫌。

今年7月19日，北檢指揮調查局國安站及新北市政府警察局執行搜索25處，訊後向法院聲請羈押魯紀賢、林姿穎、林明慧、常德隆及李得勝等5人獲准，持續向上溯源，再接續指揮國安站發動6波傳喚、搜索行動，分別於8月3日及24日向法院聲請羈押馮世維與趙亦偉獲准。

9月15日，檢察官向法院聲請延押魯紀賢及4名退役士官兵2個月獲准。全案今偵查終結，檢方依涉犯國家安全法起訴魯紀賢等10人、其中何俊元原本被懷疑也是成員，跟郭伯廷等人涉嫌提供帳戶，後來檢方調查罪嫌不足，獲不起訴處分。

有關遭吸收的現役軍士官兵涉嫌洩密部分，檢方另行偵辦中。