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阿兵哥軍中偷皮夾盜刷點數 賠錢和解仍遭判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市21歲林姓男子去年10月間在陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部服役時，某日清晨於營區寢室竊取同袍裝有現金、信用卡皮夾，並於半小時內連續刷卡購買2.6萬元「秘境傳說」鑽石點數，被害同袍驚覺遭盜刷通報憲兵隊，林男事後賠錢並以3500元和解，桃園地院審結，仍依陸海空軍刑法的在營區竊盜罪，判拘役20日、行使偽造準私文書罪，判徒刑3月，均得易科及上訴。

林男去年10月8日仍在陸軍六軍團砲兵部隊服役時，當日清晨7點在營區會客室2樓寢室竊取同袍裝有證件、金融信用卡及現金1700元的皮夾，林得手後隨即在營區籃球場利用手機上網購買網路遊戲秘境傳說的鑽石點數，前後盜刷13次，成功9次共刷2萬6490元，其餘4次因餘額不足失敗，同袍當日察覺皮夾遭竊向上通報，桃園憲兵隊查得林男並移送桃園地檢署偵辦。

法官審酌，被告正值青壯盛年，不思正當途徑賺取財物，竟想不勞而獲，於營區內竊取告訴人皮夾後，以對方的信用卡、簽帳金融卡，擅自綁定ApplePay在網路刷卡消費，損害告訴人及發卡銀行，破壞信用卡、簽帳金融卡交易正常秩序，對他人財產權益毫不尊重；念及犯後坦承犯行已有悔意，同時已返還財物，並與告訴人達成調解，且給付完畢，告訴人獲賠償後，表示已原諒被告，並請法院從輕量刑，因此量處主文所示之刑。

21歲林男去年於軍中服役時，涉嫌偷取同袍皮夾盜刷傳說點數，桃園地院審結，仍依陸海空軍刑法的在營區竊盜罪，判拘役20日、行使偽造準私文書罪，判徒刑3月，均得易科及上訴。記者陳恩惠／攝影
21歲林男去年於軍中服役時，涉嫌偷取同袍皮夾盜刷傳說點數，桃園地院審結，仍依陸海空軍刑法的在營區竊盜罪，判拘役20日、行使偽造準私文書罪，判徒刑3月，均得易科及上訴。記者陳恩惠／攝影

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