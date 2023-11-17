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承包美食街廚餘 竟在雙北街道排放
十成環保工程公司承包知名百貨美食街廚餘等廢棄物，二○二○年迄今轉包給無照廠商清運，卻隨機在大台北地區偏僻街道排放，該廠商也承包鬍鬚張中央廚房廢油泥，檢調掌握非法清運廢油泥高達八百公噸，獲利至少三千五百萬元。士林地檢署訊後聲請羈押禁見快通工程行童姓負責人獲准，鬍鬚張洪姓副廠長五十萬元交保。
本案源於民眾檢舉，指有環保業者暗夜在街道排放廢油泥，新北市調處發現十成公司劉姓負責人、蔡姓業務等人承包知名文創餐旅集團旗下百貨美食街的廚餘油脂截油槽清理工程，及醫院地下美街餐飲業的廢油，再涉嫌轉包給無照環保廠商清運。
檢調查出，十成公司等人明知美食街所產生的油菜渣、廢油泥等排放清除、處理，依規定須在除油室過濾截流油脂殘渣，再由合法環保業者抽取清除，避免油汙、惡臭汙染環境，卻涉嫌轉包給不具排放儲備、清理、處理資格的信成衛生工程行、東泰順實業公司北區分公司負責人及快通衛生工程行等廠商清運。另，鬍鬚張的中央廚房，也將廢油泥交由信成處理。
檢調指出，幾乎大台北地區大型百貨美食街、餐飲、量販店、飯店，都是本案涉案清運業者客戶。
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