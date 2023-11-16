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喝令彩券行女店員交出2萬5檢起訴強盜 法官認恐嚇取財

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

何姓男子進入彩券行後，把手伸進手提袋，喝令女店員交付2萬5000元和手機，檢方依強盜罪嫌起訴。基隆地方法院審理時，女店員證稱擔心袋內有武器，並因老闆說，有人要刮刮樂或現金，以保護自己為原則，所以給何錢。法官以罪疑有利於被告原則，依恐嚇取財罪嫌判刑10月。全案可上訴。

判決指出，何男今年7月23日下午1點多，從台北開車到基隆市，停放在信義國小地下停車場後，走到距停車場約300公尺的一家台灣彩券投注站。趁投注站沒有其他客人，僅有1名女店員的機會，把手提袋放在櫃檯，再把右手伸入手提袋，喝令女店員交出抽屜內的現金及她的手機，全部放進手提袋。

女店員因為事起突然，何男語氣粗暴，推測手提袋內藏有武器，擔憂不從，何男恐掏出武器攻擊她，心生畏懼，交出店內現金2萬5000元和手機。何男得手後離開投注站，並在路上變裝，再到信義國小停車場開車回台北。

警方接到女店員報案後，查出何男逃逸過程中有變裝，仍一路追查到他前往信義國小開車，並從車牌查出他的身分，隔天持拘票台北市何的住處，查扣衣服等證物，將他帶回偵訊後，移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查後，依強盜罪嫌起訴何男。

法院審理時，何男指手提袋是用來裝逃跑時變裝的衣服，手提袋内沒有武器，也沒有跟女店員說袋内有武器，他不記得我為何要把手伸到櫃台上的手提袋内。律師辯護稱，何男只是作勢把手伸進手提袋，並沒有達到女店員不能抗拒的程度。

法官指出，女店員在警詢、法院審理時均證稱，何當時伸手進袋子裡面，然後叫她打開抽屜拿出錢，她沒聽清楚回他「蛤？」，何再比較大聲的說，抽屜打開把錢都拿出來。她原本想要按保全鈴，但何察覺，喝斥她後退、不准按。

女店員說，何男沒有跟她說袋子裡面有武器，也沒有做攻擊動作，從頭到尾手都在袋子裡面。她看不出袋子裡面有什麼東西，她擔心袋子裡面是不是有美工刀或槍等武器，如果不把東西交出去會受危害。加上老闆讓我們遇到什麼事都乖乖配合，對方說要刮刮樂或現金，以保護自己為原則，不要受到傷害，所以她依照老闆指示，沒有反抗。

法官認為，何男僅在櫃檯一側將右手伸入手提袋內，喝令女店員交付現金及手機，並未以脅迫言詞或亮出武器等行動恫嚇。女店員證稱無從得知袋內有無凶器，而是因猜測及老闆交代，擔憂受傷選擇依從何男要求，難認何男達壓制女店員意志致不能抗拒情形，並依罪疑有利於被告原則，應以恐嚇取財罪處刑。

何男穿著黑色上衣到彩券行，脅迫女店員交出現金後，改穿藍色上衣逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
何男穿著黑色上衣到彩券行，脅迫女店員交出現金後，改穿藍色上衣逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
何姓男子走進彩券行，右手伸入紙袋，脅迫女店員交出現金，基隆地院依恐嚇取財罪判刑10月。記者邱瑞杰／翻攝
何姓男子走進彩券行，右手伸入紙袋，脅迫女店員交出現金，基隆地院依恐嚇取財罪判刑10月。記者邱瑞杰／翻攝
何姓男子走進彩券行，右手伸入紙袋，脅迫女店員交出現金，基隆地院依恐嚇取財罪判刑10月。記者邱瑞杰／翻攝
何姓男子走進彩券行，右手伸入紙袋，脅迫女店員交出現金，基隆地院依恐嚇取財罪判刑10月。記者邱瑞杰／翻攝
何姓男子脅迫彩券行女店員交出現金後，脫掉黑色上衣，改穿藍色上衣逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
何姓男子脅迫彩券行女店員交出現金後，脫掉黑色上衣，改穿藍色上衣逃逸。記者邱瑞杰／翻攝

老闆 基隆 停車場

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