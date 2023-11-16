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在監獄設投票所遭駁 法界：可聲請憲法裁判

中央社／ 台北16日電

林姓受刑人聲請獄中投票，一審裁定桃選會應設投票所供其投票，最高行政法院今天廢棄原裁定，駁回聲請確定。法界人士表示，受刑人若不服裁定，可向憲法法庭聲請裁判憲法審查。

第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行，林姓男子目前在台北監獄服刑，戶籍遷入北監。他函請中選會、桃園市選舉委員會於明年選舉時，在北監設置投票所。但中選會及桃園市選委會認為若在監所內設置投票所，屬於特設投票所，應明文規範，以避免爭議。

林男不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，並聲請定暫時狀態處分。北高行10月間裁准林男聲請，桃園市選委會應於本案訴訟確定前，在北監設置投票所，桃園市選委會提起抗告，最高行政法院今天廢棄原裁定，駁回林男聲請確定。

法界人士指出，林男聲請暫時處分雖然被法院駁回確定，但仍有救濟管道，可以依憲法訴訟法第59條規定，向憲法法庭聲請裁判憲法審查。憲法訴訟法新制於去年施行後，已有台義爭女案的成功先例。

憲法訴訟法第59條第1項規定：「人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判所適用之法規範或該裁判，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決」。

法界人士表示，憲法法庭在台義爭女案的判決書中提到，憲訴法第59條第1項所稱的「確定終局裁判」，並不限於「本案」裁判，即使是非本案的「裁定」，如果是已盡審級救濟的確定終局裁判，也包含在內。

法界人士說，林男的本案目前在台北高等法院審理中，他所聲請的暫時處分（聲請在台北監獄設立投票所），已被最高行政法院裁定駁回確定，向憲法法庭聲請裁判憲法審查是林男目前可尋求救濟的管道。

桃園市選舉 投票 裁判

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