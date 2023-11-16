時力掛看板指是詐騙犯好友又欠債 鄭正鈐怒告邱顯智

新竹市立委選戰話題不斷，時代力量新竹市黨部近日在路口上架「真選舉公報」系列看板，首波看板直指國民黨新竹市立委鄭正鈐與IRS詐騙主謀1500萬元的投資借貸，還有多年來高達上千萬元債務等爭議。對此，鄭正鈐回擊時代力量對手邱顯智炒冷飯，並委請律師提告選罷法意圖使人不當選、妨害名譽罪。

台鐵新莊車站停車場及新竹市水田街近日陸續掛出看板，寫上「詐騙犯好朋友鄭正鈐，投資詐騙犯1500萬，上千人被騙走15億，法院重判詐騙犯9年」、「鄭正鈐欠錢不還？做立委真好賺，貸款5000萬，債務糾紛6,237萬」，並有「時代力量新竹市黨部」署名。

身兼時代力量新竹市黨部主委的立委邱顯智表示，鄭正鈐因積欠1500萬元被判決必須還錢，債權人鐘家蔆正是受害者超過千人，受騙金額高達15億元的「IRS國際儲備集團」吸金案主謀之一。時力呼籲鄭正鈐出面說清楚與吸金案主謀之間的投資往來究竟是什麼，為何涉入多達13件，總金額高達6237萬元的債務糾紛。

邱顯智表示，鄭正鈐2017年為了選舉、周轉，以「支票貼現」方式向台中的名媛鐘家蔆陸續借了1500萬元，事後卻不還錢，對方向新竹地方法院提告，法官判決鄭正鈐必須如數償還。而這個對鄭正鈐提告的鐘家蔆，正是受害者超過千人，受騙金額高達15億元的「IRS國際儲備集團」吸金案主謀之一，去年被台中地院判刑9年。

不僅如此，邱顯智也說根據司法院的公開資料，鄭正鈐有大量的債務糾紛，涉及的總金額高達6237萬元，財務狀況複雜，甚至欠債不還，呼籲鄭正鈐出來說清楚到底他的債務問題是什麼情形，不要再用「認知不同」等含糊的理由來敷衍。

鄭正鈐競選總部回應反嗆，邱顯智為拉抬個人聲量不斷炒冷飯，所言皆為舊聞，鄭正鈐已做說明，相關問題亦已提起上訴，將靜待法院判決確定，並依判決結果履行。