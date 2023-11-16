涉助中企違法在台研發水下機器人 男子遭起訴

陳姓男子涉嫌協助中國某家科技企業，違法在台設立辦事處，並向中國公司回報研發水下機器人的進度。士林地檢署日前依違反兩岸條例起訴陳男。

檢察官起訴陳男涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條，「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定。

起訴指出，陳男去年4月至5月間，接受中國某家科技企業張姓負責人（檢察官發布通緝）招募，自同年6月間擔任中企研發總監，負責研發水下機器人。

陳男以個人名義在去年8月4日成立公司，作為中企的研發辦事處，並透過台灣人力銀行、中國獵人頭網站招募工程師、行政人員，由中企高層視訊面試。

檢察官查出，陳男與不知情的工程師執行水下機器人的研發與優化設計，並向中企回報進度，也曾前往中企進行業務交流，以了解產品組裝、測試等事宜。

檢察官過濾扣案的勞動契約、保密協議等卷證內容，發現陳男透過中企線上系統，申報核銷台灣辦事處的營運費用，中企也陸續轉匯款項到陳男及辦事處員工的銀行帳戶，合計約409萬餘元。

檢察官認為，陳男協助中企實際在台進行業務，違反兩岸條例，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣250萬元以下罰金，日前依法提起公訴。