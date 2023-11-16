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22刀殺死養大他的鄰居阿嬤...拿沾血紙鈔色情按摩 判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李盈達討錢不成，持水果刀猛刺養育他16年的鄰居楊姜姓婦人22刀，拿走11萬2千元去色情按摩，再逃至花蓮躲藏被捕，一、二審依強盜殺人罪判李無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

李盈達出生時，父親因案遭通緝生死未卜，母親患精神疾病，祖母無法養育，在他6個月大時，託付給原是鄰居的78歲楊姜姓婦人照顧；死者不捨李的身世，帶回家中同住、視如己出，同住扶養至他16歲；因李上高中學壞，被送回家由舅舅撫養。

李常偷東西，舅舅無法忍受，鬧到夫妻失和差點離婚，乾脆換大門鎖，把李趕走；李淪落公園流浪，回去找死者求助，死者心軟，常私下金援，前年9月還讓小兒子安排李到塑膠工廠擔任學徒一同工作。

李盈達多次未經婦人同意就從包包中直接拿錢，養成「想要就拿」習慣。前年10月20日工廠發工程款，婦人小兒子領取36萬現金，李起歹念，隔天上班先到死者家中討錢，途中還購買水果刀；因向死者討錢遭拒，竟拿水果刀朝她頭部、背部猛刺22刀。

李殺害從小照顧他的恩人後，搶走現金11萬2千元，凶刀棄置一樓樓梯間，搭計程車返回租屋處換掉血衣，先前往台北市林森北路半套店消費，然後包計程車逃往花蓮，躲在不知情的網友家。警方循線追至，李外出買消夜時被捕，起出剩餘的染血贓款9萬9300元。

一審認為楊姜姓婦人與李無血緣關係，卻待之如親孫，李要錢不成就殺人，沒有任何可減刑的理由；但念及他犯後坦承犯行，犯案時才19歲，還算思慮不周的年紀，依兩公約「非犯情節最重大之罪」量處無期徒刑。

二審指出考量李犯案時無精神障礙，但他在原生、寄生家庭間成長，性格不定，即便被害家庭細心付出也無用，認為沒有剝奪他生命的必要，維持判處無期徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

李盈達拿水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦致死，再拿沾血現鈔去色情按摩店消費。本報記者／翻攝
李盈達拿水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦致死，再拿沾血現鈔去色情按摩店消費。本報記者／翻攝
男子李盈達拿水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦致死，最高法院依強盜殺人罪判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
男子李盈達拿水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦致死，最高法院依強盜殺人罪判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

計程車 鄰居 殺人

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