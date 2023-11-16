聽學長的話「走捷徑」...大甲高中生摔癱 一審免賠二審逆轉

台中黃姓少年4年前考取大甲高中，入住宿舍，與少年同寢的陳姓學長，因冷氣卡遺留在保健室，以「帶你走捷徑」為由，帶黃從宿舍二樓浴室窗戶翻窗，造成黃下肢癱瘓，黃向校方、舍監、陳姓學長等人，求償2380萬元，一審認定黃明知翻窗外出違反生活公約，仍涉險翻牆，需自負風險，判免賠，二審宣判，認定學長有疏失，判陳與其父母要賠161萬元。

二審認定，在大甲高中與舍監部分，仍認定無過失責任，判免賠，不過一審判免賠的陳姓學長，則被認定因「翻窗」行為是由陳所提議，應負有「保證安全」的責任，雖然黃是自己決意要翻窗，但陳姓學長未考量黃是新生，對環境不熟悉，在行前沒有善盡提醒義務，有三成責任，判陳與其父母需連帶賠償161萬元。

判決指出，黃姓少年在2019年間考上大甲高中，同年7月入住該校學生宿舍，陳姓學長是黃同寢室友，同年7月30日，陳因冷氣卡留在保健室，因此邀約黃與蔡姓學生一同前往。

陳以「帶你走一條捷徑」為由，引領黃等人前往宿舍2樓浴室，從攀爬該浴室窗戶，黃跌落地面，造成脊髓損傷、雙下肢完全癱瘓。

黃姓少年與家長認為，陳姓學長明知黃不熟學校環境，帶黃翻二樓浴室窗戶到一樓有危險性，仍慫恿黃翻窗，而學校舍監明知學生翻窗是違規行為，但卻沒有關切、詢問，另外大甲高中沒有在浴室加裝鐵窗或張貼警語，都涉有疏失，分別向陳、舍監、校方分別求償793萬餘元，總計求償2380萬餘元。

一審認為，宿舍生活公約已規定嚴禁攀爬陽台欄杆或跳樓等危險動作，舍監每晚點名時也有提醒學生，當時與黃一起攀窗的學生也證稱，黃知道翻窗是違反規定的行為，黃選擇自冒風險翻窗，難認舍監有過失。

另外，案發的浴室窗戶與直筒洗衣機高度相當，若依常情使用窗戶，不會發生意外，難認有加裝鐵窗或警語的必要，校方無國賠責任。