「驚世媳婦」前空姐燒死夫今判15年 更一審：有殺人不確定故意

台中市李姓前空姐在前年間持汽油朝丈夫潑灑、理論，過程點燃油氣燒到自己，丈夫也傷重不治，一、二審李女都被判刑15年，全案發回台中高分院更一審，更一審今天審結，認定李女多次點燃打火機，不在乎是否起火，有殺人、放火的不確定故意，加上一審漏未審酌李女強制罪部分，因此撤銷改判，但仍依殺人罪判刑15年。

更一審指出，李女坦承對丈夫澆淋汽油、以打火機點火，強令丈夫下跪道歉等事實，但否認殺人、放火等犯行，辯稱「僅欲嚇唬丈夫，是丈夫拿取寶特瓶對我回潑汽油，始造成起火延燒」。

更一審審酌，李女在案發前不僅前往加油站購買汽油，更將汽油澆淋在丈夫身上，再三持打手機逼進並朝丈夫點火，且在對話過程中，死者不斷告知「妳不要不相信，這個有油氣就會燒了」，但李女仍回「I DON'T CARE（我不在乎）」、「不要動喔，我會丟向你喔」、「沒關係」等語。

更一審認定，李女對於倘若起火燃燒並不在意，及死者哀告求生也未置理，顯見李女可預見，其刻意購買汽油返家澆淋丈夫身上，點燃所持的打火機，極可能輕易引燃丈夫身上已經澆淋汽油，導致現場起火、危及生命，仍執意點燃手持的打火機。

更一審指出，李女丈夫的確因著火燃燒，造成3度體表面積80％燒燙傷不治身亡，李女女客觀上多次點燃打火機且不在意是否起火燃燒，其所為並非過失所致，主觀上具有殺人、放火燒燬現供人使用之住宅的不確定故意至明，因一審漏未認定李靜嫻上開過程中，同時犯有強制罪（強令被害人下跪道歉），所以撤銷原判決，仍依殺人罪判刑15年，仍可上訴。

47歲李姓女子曾任空姐，離職後與小8歲楊男結婚，婚後婆媳緊張，曾鬧家暴，李女不滿丈夫態度，也不滿公婆提告，前年3月間與丈夫理論後，拿汽油朝潑灑，燒死丈夫，李女被稱為「驚世媳婦」。

二審在今年初判刑15年，全案經最高法院認定，此案死者燃燒的過程仍有疑義，無法釐清李女是否有殺人故意，因此發回台中高分院更一審，今天審結宣判，仍判15年徒刑。

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