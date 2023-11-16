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大台北醫院、美食街回收廢油泥非法排放下水道 1人准押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

士林地檢署指揮偵辦不肖環保業者涉嫌自醫院、百貨美食街回收的廢油泥，交給無照廠商，濫行排放至下水道汙染環境。檢調昨天大規模搜索10處，帶回童姓男子等7名環保業者、員工，訊後童男羈押獲准，涉案的環保工程公司蔡姓員工30萬元交保，環保工程公司負責人王男10萬元交保，衛生工程行洪姓負責人10萬元交保，其洪姓員工50萬元交保，負責人潘男40萬元交保，洪姓員工50萬元交保候傳。

據了解，此案為新北市環保局受理民眾檢舉稽查並通報新北市調查處，報請士林地檢署檢察官林思吟指揮偵辦，新北市調處跟監蒐證多日，發現十成公司負責人劉姓男子、業務蔡姓男子等人，承包國內知名文創餐旅集團旗下百貨美食街的廚餘油脂截油槽清理工程，還有醫院地下美街餐飲業的廢油，回收環保業者明知美食街所產生的油菜渣、廢油泥等廢棄物清除、處理應取得主管機關許可，竟轉包予不具廢棄物貯存、清除、處理資格的十成衛生工程行等廠商清運。

國內知名鬍鬚張魯肉飯業者位於新北市五股區中央廚房，明知製作魯肉飯等食品所產生廢油泥，應委託具有清除、處理許可資格業者，竟將製程所產生的廢油泥交由十成衛生工程行處理，卻涉嫌伺機在大台北地區偏僻街道，直接插管排入路旁水溝或下水道，或以水肥名義排入汙水處理廠，嚴重污染環境並獲取暴利。

士林地檢署檢察官昨揮新北市調處昨天聯合新北市環保局稽查人員，搜索、約談鬍鬚張魯肉飯業者及十成環保工程有限公司等廢棄油污處理廠商，共搜索相關公司10處所，約談業者15人到案，查扣犯罪工具水肥車10輛。檢方訊後法院聲請羈押童男獲准，涉案的環保工程公司蔡姓員工30萬元交保，環保工程公司負責人王男10萬元交保，衛生工程行洪姓負責人10萬元交保，其洪姓員工50萬元交保，負責人潘男40萬元交保，洪姓員工50萬元交保候傳。

士林地檢署指揮調查局新北市調處跟監蒐證多日，發現環保回收業者涉嫌非法傾倒廢油至下水道，昨天大舉搜索10處，帶回童姓男子等7名環保業者、員工，檢察官訊後童男羈押獲准，其餘6人分別以10萬至60萬元交保候傳。記者王長鼎／翻攝
士林地檢署指揮調查局新北市調處跟監蒐證多日，發現環保回收業者涉嫌非法傾倒廢油至下水道，昨天大舉搜索10處，帶回童姓男子等7名環保業者、員工，檢察官訊後童男羈押獲准，其餘6人分別以10萬至60萬元交保候傳。記者王長鼎／翻攝
士林地檢署指揮調查局新北市調處跟監蒐證多日，發現環保回收業者涉嫌非法傾倒廢油至下水道，昨天大舉搜索10處，帶回童姓男子等7名環保業者、員工，檢察官訊後童男羈押獲准，其餘6人分別以10萬至60萬元交保候傳。記者王長鼎／翻攝
士林地檢署指揮調查局新北市調處跟監蒐證多日，發現環保回收業者涉嫌非法傾倒廢油至下水道，昨天大舉搜索10處，帶回童姓男子等7名環保業者、員工，檢察官訊後童男羈押獲准，其餘6人分別以10萬至60萬元交保候傳。記者王長鼎／翻攝

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