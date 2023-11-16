調查局主辦全球資產返還會議 強化跨境不法資產追討合作網絡

法務部調查局與艾格蒙聯盟（ECOFEL）今、明兩天舉辦全球資產返還會議，邀請43個法管轄體國際組織、金融情報中心及檢察執法機關代表來台交流。法務部長蔡清祥表示，唯有徹底查扣沒收犯罪資產，才能有效遏止犯罪誘因。

今年6月，制訂洗錢防制國際規範的「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）針對不法資產返還相關建議提出修正草案，敦促各國立法完善不法所得扣押制度，回應跨國資產返還請求。

法務部調查局與艾格蒙聯盟今、明兩天舉辦全球資產返還會議，邀請80名來自歐洲、非洲、中美洲及東南亞地區的司法管轄體的防制洗錢及打擊資恐相關國際組織、金融情報中心、資產返還、檢察及執法等機關官員代表與會。

邀請國內犯罪偵查與不法所得查扣相關各級檢察署、法務部廉政署、內政部警政署及調查局等機關與會，與國際追討犯罪所得專家的聯絡窗口交換經驗，建立合作網絡。

蔡清祥表示，台灣一直秉持平等、尊嚴、互惠及保障人權原則，積極與各司法管轄區域建立各形式的司法合作，期待與各國繼續發展更密切及廣泛的夥伴關係。

蔡清祥指出，有關追索拉法葉艦案被告汪傳浦的犯罪所得一事，已成功取得約美金1億3804萬元海外資產匯回台灣，這是國際間資產返還合作典範。

調查局長王俊力表示，現代犯罪手法濫用新興金融科技，不法所得的形式不僅限於傳統法幣，跨境移轉快速，增加辨識及追討難度。調查局積極建構跨國執法合作法律框架及相關機制，期許調查局加強跨國執法合作，透過技術援助、資訊交流，實現追還不法資產及司法正義。

調查局指出，不法所得跨國追蹤與返還，涉及複雜的法制建構及執行技術，艾格蒙聯盟訓練中心邀請國內最高檢察署、馬來西亞、新加坡、澳洲、紐西蘭及英國的執法官員分享實踐做法，規劃具體可行的發展方向及合作機制。