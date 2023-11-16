影／潛艦國造洩密案爭議 高檢署傳喚郭璽

潛艦國造洩密案進入司法程序，前海軍顧問郭璽指控立委馬文君洩密，徐巧芯也到高檢署告發郭璽洩漏交付國防祕密及違背對外事務委任等罪，高檢署今天以證人身分傳喚郭璽出庭，郭璽下午現身高院時表示，自己有證人和被告雙重身分，今天來協助檢方釐清潛艦國造事件爭議。

郭璽之前指控馬文君將潛艦國造機密資料外洩，將資料交給南韓國安單位，導致幫助台灣的韓國友人及許多廠商被捕或倒閉。馬文君也反駁只將錄音檔傳給國防部、韓國駐台代表處、調查局共3個單位。

台北市議員徐巧芯則告發郭璽刑法外患洩密罪和違背對外事務委任罪，郭璽今天對所有指控表示， 會逐一協助檢方釐清，也有對相關名嘴及民代提出告訴。