約砲高職女生偷拍上網兜售賺3萬 法官判他9年：自私至極！

臧姓男子與未成年女網友「約砲」，以手機偷拍2人性行為影片後，在色情網站上兜售，得款3萬元。臧稱，不知對方未滿18歲，台北地院審理，依「意圖營利以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像」罪，判臧有期徒刑9年。可上訴。

臧透過交友軟體TINDER結識未滿18歲的高職女生，2022年2月22日下午5時，在台北市夜光商旅與她發生性行為，但先趁對方洗澡時，偷開啟手機錄影功能，拍攝下2人性交的影片。

偷拍後，臧將影片上傳至Twitter、付費頻道Fansone、通訊軟體Telegram、成人色情網站Pornhub共獲利3萬元，因被害人發現提告，檢察官將臧起訴。

法院審理，臧坦承竊錄，辯稱不知對方未成年，「她看起來很成熟」，還說「竊錄時只想收藏，本來沒有想要賣」。

法官調查，臧賣影片時在說明欄記載「高職妹」，警詢時坦承知道對方讀高職，認定他在拍攝時知道被害人是高職在校女生，而臧將影片分別以400至500元向不特定人販售，還獲利3萬元，主觀上有營利意圖。

判決書指出，臧賣影片前會先張貼被害人沒有露臉的15秒短片，藉以累積粉絲，另在一網站上傳「完整版」，有40至50人向他訂閱看了「完整版」，證明臧不但有意販賣，還提供「免費試閱版」的行銷手段，確實意圖營利。

判決指出，臧對兒童及少年性虐待及性剝削，屬最嚴重的犯罪之一，他為求聳動，將被害人正面長相完整拍攝，絲毫不顧被害人身分會完全暴露，自私至極。