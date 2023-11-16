台中小王攬人妻同床睡 夢鄉中遭老公開房門抓姦下場慘

台中張姓男子和何姓人妻發生婚外情，2人還大膽同居被何的先生察覺，對方更是當場目擊何女、張男睡在同一張床上，對2人求償100萬元。張、何均否認，但法院勘驗錄影畫面，發現2人確實同睡一床、面朝同側，張手還橫跨何身上，顯非普通男女關係，判2人應給付何夫30萬元，可上訴。

何夫主張，和何女結婚10年有1個女兒，張男卻介入他們家庭，甚至從今年5月16日起和何女同居，他5月22日進入屋內，目睹何、張相擁同床共枕，嚴重侵害他的配偶權，造成他身心受創因此失眠，對2人各求償50萬元。

何女抗辯稱，和張男只是朋友，不是男女朋友也沒和他同居，還說先生2年前就有在看精神科醫生；張男則具狀表示，不知何女已婚，且彼此從今年4月交往起都沒看過何夫，何女也跟他說小孩是和前夫生的，認為並未侵害對方配偶權。

台中地院勘驗何夫提供的錄影畫面，發現當時何女、張男同睡一床，張睡在何女及其女兒中間，張男、何女面朝同一側，2人頭部靠很近，張的右手還橫跨何的身體，且何女醒來時對於張男在一旁並未感到訝異。

勘驗也發現，張男醒來後沒起身，反而是躺在床上臉朝向鏡頭，並以左手擋住臉部，認為他若非知道何女有老公而自知理虧，否則豈會有此舉動，不採信2人辯詞。