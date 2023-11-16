今高檢署出庭提出原始音檔 郭璽喊話馬文君：我絕對不會放過你
前海軍顧問郭璽與立委馬文君涉入潛艦國造資料外洩的外患罪疑雲，今天高檢署同時以外患罪他字案證人和被告雙重身分傳喚郭璽。目前正在參選高雄左楠區立委的郭璽，還精心準播「馬文君你往哪裡逃」的手板，要馬文君不要再跑了，自己不會放過她，還稱馬為「台灣的罪人」。
他說，先前外傳有16段自己與韓國顧問的錄音，但那些都是剪接過的，今天會提供檢察官完整的原版錄音檔，供檢察官查明真相。同時，上個月台北市議員徐巧芯持上述剪接過的錄音來告他，但16段錄音中有7段是剪接過的，他認為是徐惡意誣陷自己，提醒徐會有誣告的問題。
郭璽表示，今天他會提供檢察官原版的錄音檔，就是要證明這些已經經過變造便的錄音檔、文字檔，其實都涉及偽造文書、妨害秘密或妨害他的名譽，先前外傳的錄音檔很多跟事情原始來龍去脈都被剪接掉，因此對於自己相關的指控，其實跟原意是差距很大的。
郭璽表示，關於自己對馬文君的部分，法院已通知馬文君要求在一個月之內答辯，但馬文君居然由律師回覆法院，以正在進行的立法委員選舉為由，拒絕做任何答辯，這些就證明馬文君在逃、怕被起訴和判刑。而今天提供給檢察官的原始音檔，相信聽過以後，就會知道當初徐巧芯拿到的，都是經過很大幅度的剪接，如果把原始錄音檔聽過以後，事情的始末大概就了解了，也不需要再去跟她爭辯。
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