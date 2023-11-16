醫院、美食街回收廢油泥 恣意排放下水道 1人羈押6人交保
士林地檢署指揮偵辦不肖環保業者涉嫌自醫院、百貨美食街回收的廢油泥，交給無照廠商，濫行排放至下水道汙染環境。檢調昨天大規模搜索10處，帶回童姓男子等7名環保業者、員工，訊後童男羈押獲准，其餘人分別6萬60萬元交保候傳。
士檢指出，不肖環保業者涉嫌從2020年起，承攬部分醫院或百貨美食街、食品業者等廢油泥清除、處理工作，分包給無照廠商，恣意排放至下水道，造成嚴重環境汙染。
士檢楊冀華主任檢察官、林思吟檢察官指揮新北市調查處，搜索查獲，雙北桃園等10處的環保公廁的下包工程行、委託清運廠商，查扣及約談童姓男子公司負責人、廠商、執行清運廢油泥業務人等15人。
檢方昨下午依廢棄物清理法第46條第4款「違法清除處理廢棄物」等罪嫌，陸續約談被告，其中工程行負責人童姓男子複訊後聲押，其餘6人以10萬至50萬元交保。
士林地方法院今上午開羈押庭後，認童男涉犯非法清理廢棄物罪嫌，嫌疑重大，且有其他共犯待追查釐清，有勾串共犯之虞，且因本案罪行甚重，牽涉金額較高，時間較長，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。
涉案的環保工程公司蔡姓員工30萬元交保，環保工程公司負責人王男10萬元交保，衛生工程行洪姓負責人10萬元交保，其洪姓員工50萬元交保，負責人潘男40萬元交保，洪姓員工50萬元交保。
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