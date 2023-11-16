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影／台南養生會館暗藏色情 警破門器攻破3道門查獲半套性交易

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局據報北區東豐路一按摩養生會館暗藏情色交易，專案小組昨晚8時許持台南地院搜索票入內，當場在包廂內查獲穿著清涼女服務生為男客從事半套性交易，帶回2女、3男共5人依違反社會秩序維護法裁罰外，49歲周姓負責人、37歲陳姓員工則依涉妨害風化罪嫌送辦。

面對警方出示搜索票的情況下，周男等人矢口否認涉掛羊頭賣狗肉，暗藏春色且拒不配合。員警只好拿出破門器連續攻破第一道鐵門、第二道木門，甚至看似牆壁實則為第三道的暗門，發現密室內裝滿監控鏡頭跟電腦主機，研判是業者用來負責監控作業的機房。

警方當場在包廂內查獲甫完成半套性交易穿著清涼的女服務生及男客，現場查扣監視器鏡頭22支、螢幕1台、主機2台、保險套及潤滑油等證物。

分局長陳宇桓說，業者十分狡猾，每次遇到警方臨檢，都佯裝配合逐間開啟包廂接受檢查，實則暗藏不同通道，可直達密室及隱密的包廂。警方成立專案小組透過長期監控蒐證，昨晚終於揭開業者在美容SPA的包裝下，實際從事性交易的妨害風化行為。他強調，警方將持續取締，呼籲業者不要心存僥倖，切勿挑戰警方淨化轄區治安的決心。

警方在現場查扣監視器鏡頭22支、螢幕1台、主機2台、保險套及潤滑油等相關證物。圖／讀者提供
警方在現場查扣監視器鏡頭22支、螢幕1台、主機2台、保險套及潤滑油等相關證物。圖／讀者提供
台南市警五分局員警持搜索票入內搜索，當場在包廂內查獲穿著清涼女服務生為男客從事半套性交易。圖／讀者提供
台南市警五分局員警持搜索票入內搜索，當場在包廂內查獲穿著清涼女服務生為男客從事半套性交易。圖／讀者提供

監控 性交易 台南

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