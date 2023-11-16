聽新聞
test
0:00 / 0:00
超商男員工穿制服櫃台前「玩鳥」 總公司氣炸兩人下場曝
在高雄某便利商店任職的陳姓、鍾姓男子，多次在店裡露出下體合影，還用造型肛塞製造情趣，還將穿著制服的不雅照上傳社群平台稱「上個班，男友一直摸我，碰幾下就硬了」，畫面曝光後引發網友熱議，氣得總公司馬上解雇兩人提告，高雄地院審理後，依妨害風化罪判兩人拘役50天，均得易科罰金。
今年2月間，社群平台「Ｘ（原為Twitter）」出現多張裸露照，兩名穿著超商制服的男子，在櫃台、倉庫露出下體把玩，推文還指「上個班，男友一直摸我…碰幾下就硬了」、「賤狗上班戴著狗尾巴」，還稱有完整影片，想看要付費。
陳姓、鍾姓男子兩人穿著制服在超商店內「把玩」下體的照片，後來經網友轉傳，在網路掀起熱議，甚至部分照片還在櫃台咖啡機前拍攝，讓網友直呼「噁心」。
超商總公司看到照片後氣炸，隨即約談兩名員工，當下立即解雇並要兩人填寫自白後提告。檢警依據露出照片及兩人自白書，偵結依妨害風化罪嫌將兩人起訴。
高雄地院審理時，法官認為鍾男、陳男拍攝猥褻照片後，恣意上傳社群網站供人觀覽，使一般人得以輕易觀覽，危害社會風氣，綜合事證後，依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪各處拘役50天。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言