超商男員工穿制服櫃台前「玩鳥」 總公司氣炸兩人下場曝

在高雄某便利商店任職的陳姓、鍾姓男子，多次在店裡露出下體合影，還用造型肛塞製造情趣，還將穿著制服的不雅照上傳社群平台稱「上個班，男友一直摸我，碰幾下就硬了」，畫面曝光後引發網友熱議，氣得總公司馬上解雇兩人提告，高雄地院審理後，依妨害風化罪判兩人拘役50天，均得易科罰金。

今年2月間，社群平台「Ｘ（原為Twitter）」出現多張裸露照，兩名穿著超商制服的男子，在櫃台、倉庫露出下體把玩，推文還指「上個班，男友一直摸我…碰幾下就硬了」、「賤狗上班戴著狗尾巴」，還稱有完整影片，想看要付費。

陳姓、鍾姓男子兩人穿著制服在超商店內「把玩」下體的照片，後來經網友轉傳，在網路掀起熱議，甚至部分照片還在櫃台咖啡機前拍攝，讓網友直呼「噁心」。

超商總公司看到照片後氣炸，隨即約談兩名員工，當下立即解雇並要兩人填寫自白後提告。檢警依據露出照片及兩人自白書，偵結依妨害風化罪嫌將兩人起訴。