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台南沿海傳槍響蒙黑影 藍批：光電政策衍生利益擺不平
台南北門區再傳出槍響，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝批，民進黨政府推動非核家園，選擇不易耕作及易淹水土地設太陽能光電板，台南市以沿海將軍、北門、學甲最多，但這種工程都要擺平地方利益，制度無法保護合法廠商安全，廠商要繳保護費，因而引發糾紛，一再發生槍擊案，讓地方蒙上黑影。
蔡育輝說，起因疑是這種工程原本有地方大老在擺平各方的利益利益，但大老去世後小囉囉爭相當王，產生利益的糾葛，有時候罩不住或人家認為你不是老大，要獨享保護費就會起糾紛。
蔡育輝批民進黨政府發展非核家園，但未能保護合法廠商的安全，保障經營和施工及完工不受任何干擾，檢調雖有專案但好像也無法防範事件發生，廠商只好寧花錢消災，繳保護費求沒事，但之後保護費就成了這些人爭利益，地方聽到很多，還有饋線利益，國家應將這種事情做好，不要讓地方老是發生槍案影響治安，也影響到國家非核家園政策負面印象。
蔡育輝說，因利益糾葛動刀動槍全世界都一樣，但台南是光電國家政策沒有制定好，從找地爭議、工程利益及圍事利益一大堆，政府應該要想辦法，政府推政策但治安不好，是因還是果，因比較重要，因有利可圖，政府又無法制定有辦法的政策，來保護及防範，當然就會出問題。
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