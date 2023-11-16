冒名晶禧投資公司…車手西裝筆挺行騙 民眾誤信虧數百萬

示意圖。圖／聯合報系資料照片 有詐騙集團假冒其他公司名義，推出不實投資方案行騙。今年4月，1名民眾因而受騙，數次與詐騙集團成員面交逾600多萬元的投資款項。檢警循線查出4名詐騙集團成員。台北地檢署偵查，依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴4人。

據了解，今年4月間，有詐騙集團佯裝為「晶禧投資公司」推出的投資方案，強調投資一定會賺錢，1名民眾查詢公司資訊，發現確有同名的公司因而誤信，數次與4名詐騙者面交款項，投入600多萬元。

經數次面交投資款項後，民眾驚覺有異報警，並與警方合作，向詐騙集團表示欲想再投資，再次相約面交款項，警方現場逮到2名取款詐團成員。檢警偵查，循線調查出另外兩名涉案的成員。

檢察官指出，4名詐騙集團成員與受騙民眾面交時均身穿西裝，配有極為仿真的公司工作證件，與受騙民眾相約台北市萬華運動中心等公開場所面交，試圖讓被害民眾信以為真。北檢涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴4人。