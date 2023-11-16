高雄男鑽娃娃機漏洞1元頂10元 夾走5桶爆米花被起訴

爆米花示意圖。 圖／canva 高雄林姓男子在前鎮區設爆米花台夾娃娃機，但疑未設定好遭邱姓男子找到漏洞，竟可用1元硬幣取代10元啟動，最後以190元夾走5桶爆米花市價1900元，雄檢偵結依詐欺罪嫌起訴邱男。

高雄地檢署偵查時，邱男坦承犯行，但檢方認為夾娃娃機依刑法規定，須先投幣付費開始娛樂或取得商品，屬於「收費設備」的一種，然而邱男鑽機台漏洞行為，已構成刑法第339條以不正方法由收費設備取財罪，據此起訴邱男，並聲請簡易判決處刑。

起訴書指出，邱男去年11月間晚上前往前鎮區1間娃娃機店夾娃娃時，發現1台擺放爆米花桶的娃娃機台居然可以用1元硬幣取代10元啟動，邱男因此拿了一堆1元硬幣直接投到保夾帶走商品，總計共投了190枚1元硬幣，保夾5次帶走5桶爆米花。

林姓台主事後巡台時發現機器內有大量1元硬幣，且商品已經被人夾走，察覺機器設定有異，並報警調閱監視器畫面揪出犯嫌，警方循線逮捕涉案邱男。