李全教今南檢按鈴控告 指賴清德、林宜瑾意圖使人不當選

參選台南市第四選區立法委員選舉的前議長李全教，不滿副總統賴清德、同選區參選人林宜瑾，屢次公開說他涉雙重賄選及黑金，今上午親赴台南地檢署，按鈴申告賴清德、林宜瑾意圖使他不當選，涉違反選罷法，並與到場多位聲援的藍營議員等高呼「惡意抹黑、以訴止謗」。

李全教表示，他的議員選舉經過四次不起訴、四次發回重查不起訴，他的議長起訴理由是賄選，最終判決是預備思想犯，他並沒有涉及雙重賄選，他們一而再、再而三的抹黑他、汙衊他，意圖使他不當選，經與律師討論後，賴清德、林宜瑾已經非常明確的違反選罷法，意圖使人不當選，所以他依法提告。

面對外界評估該選區選情緊繃，短兵相接，李全教說，選情緊不緊繃，他不曉得，但是賴清德、林宜瑾他們最後的階段，已經開始打他們所謂新潮流的一貫伎倆，就是一大堆的抹黑、汙衊都已經出來了，他想應該是選情緊繃。

針對外界指他與88槍擊案被告王文宗關係良好，李全教澄清，關於這點他已經正式提告，所謂88槍擊是誰搞出來的，就是民進黨有權力的人，拿到錢沒有回饋地方，被地方勢力反彈，才會造成88槍，他強烈懷疑88槍已經查到民進黨重量級人物，所以查不下去，賴清德說的88槍是在打自己的人。

李全教說，林宜瑾昨大動作在立法院開記者會想用不同的言論說詞來卸責，想必是台南大本營選情告急，濫用立委職權圖個人和政黨利益，為什麼不幫老百姓爭取建設，擋萊豬，甚至調查官商勾結的弊案。

李全教表示，賴清德最擅長的就是先潑糞、透過媒體貼標籤，屢試不爽，透過這樣的手段來獲取政治上的利益，甚至見人說人話，原本的台獨金孫，2017提出「親中保台」，競選黨主席的時候又拋出了「和平保台」，然後不對攻擊、挑釁中國大陸，然後專訪表示他當選兩岸戰爭發生機率最低，基本上連綠營的支持者都聽不下去了。