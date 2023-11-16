打斷10歲繼女門牙還讓她冬天睡陽台 狠心繼父不認罪確定要入獄服刑

周姓貨車司機認為10歲繼女不好管教，拿棍子、皮帶、掃帚棍毆打致門牙斷裂，在冬日繼女關在陽台，不讓她進屋睡覺，凍得女童瑟瑟發抖，一審依妨害幼童發育罪判刑10月，二審改依妨害未滿18歲之人身心健全罪判刑10月，最高法院駁回上訴而定讞。

周與父親、妻子、小孩同住桃園市桃園區；2020年2月間，周認為當時10歲大的繼女不聽話，便拿起皮帶、棍子等物教訓，一周打個2、3回，還出拳攻擊繼女的眼睛、嘴巴，甚至將女童關在陽台，不讓她進屋。

當時正值寒冬，女童被鎖在外頭冷得發抖，只能蜷縮在角落躺在地板上睡覺過夜，鄰居向桃園市府檢舉，周凌虐繼女一事才曝光。女童當時傷痕累累，除眼眶、耳朵挫傷，門牙也硬生生被打斷。

檢方訊時，周坦承毆打女童，但動機、次數則交代不清，桃園市府從2019年8月起就有多次該家庭通報家暴的紀錄，女童已列為保護個案處置。檢方認為，周時予毆打、食不使飽，或病不使醫、傷不使療，已構成「凌虐」導致女童成傷，依妨害幼童發育罪嫌起訴。

桃園地院一審認為周應耐心、細心教養並照顧小孩，卻僅因認為女童不好管教就動手凌虐，造成女童身心痛苦，考量他犯後非無悔意，依妨害幼童發育罪判刑10月。

周上訴否認犯行，並聲請傳妻子作證，想證明是因為繼女做錯事才會動手，請求輕判。高院二審認為因刑法第286條第1項已修正為「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者」，周是犯妨害未滿18歲之人身心健全或發育罪，非妨害幼童發育罪。