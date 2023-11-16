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新北警入侵警政系統查妻子行蹤 休職1年喊「斷炊」 上訴遭駁確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市警察局汐止分局陳姓警備隊員與妻不睦，他擅用警政系統查詢當時的李姓妻子、小舅子和另兩人使用的三輛車行駛軌跡，追蹤李女的行蹤和交友狀況。妻子發現後報警，陳被依個人資料保護法罪判處2年徒刑、緩刑5年，須提供160小時義務勞務定讞。新北市政府將陳移送懲戒，懲戒法院第一審判休職，期間1年；第二審駁回陳上訴，全案確定。

陳與李女2021年11月16日經法院調解離婚。陳自2008年6月10日起從警，歷任三峽分局鶯歌分駐所、三峽派出所警員及汐止分局警備隊隊員，他因懷疑妻子外遇，竟輸入他人帳號密碼入侵新北市警局建置的「智慧型雲端影像檢索系統（雲龍系統），勾稽車輛行駛軌跡，用來研判妻子的行蹤和交友狀況，時間長達2年半。

陳辯稱是因「辦案需要」，在取得同事同意後，輸入同事的帳號和密碼登入雲龍系統，但懲戒法院第一審認為陳非法利用李女姊弟和朋友的個資，損害他們的資訊隱私權。

第一審指出，公務員服務法規定「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」也規定「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會加損害於人。」陳除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法，戕害人民對公務員的信賴，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒必要。

第一審批評陳身為警員，未能端正行止，逾矩行為時間甚長、次數甚多，利用警用系統追蹤配偶的行蹤和交友狀況，並造成被害人不安全感，看在陳已坦白認過，判休職1年。

陳上訴，主張自己無前科，且他和前妻等人已達成和解，也分別賠償。陳說，前妻因心臟病、肝腫瘤無法工作，如果他遭休職1年，將無法給付小孩扶養費，一審未審酌已和解而判休職1年，因此聲請撤銷，希望改判降級或減俸等懲戒處分。

懲戒法院第二審認為原審並無濫權或違反比例、責懲相當原則，雙方達成和解一事，已載明於新北地院判決書，且經移送機關提出該判決附卷為證，原審並非未審酌。第二審認為原審判決沒違背法令，駁回上訴確定。

陳姓警員利用警政系統調閱前妻等4人行蹤，追蹤4人行蹤長達2年餘，新北市政府將陳移送懲戒，懲戒法院判休職，期間1年確定。本報記者／翻攝
陳姓警員利用警政系統調閱前妻等4人行蹤，追蹤4人行蹤長達2年餘，新北市政府將陳移送懲戒，懲戒法院判休職，期間1年確定。本報記者／翻攝

公務員 前妻

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