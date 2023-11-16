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越南逃逸移工酒駕裝不懂中文 警告知權利他回「我懂」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

越南籍黎姓男子昨天騎機車闖紅燈，遇警方攔查，對警方問話一問三不知，頻打電話給人，稱他不會中文。警方聞到他渾身酒氣，測出酒駕，帶回警局調查，發現原來他是逃逸移工

據了解，這名越籍移工黎姓男子（35歲）在6月間，便由雇主通報失聯。

昨天凌晨零時許，黎男騎車經過高雄市鳳山區，在保生路鳳頂路口闖紅燈，後方巡邏員警發現他闖紅燈，立即追上攔下他的機車。員警聞出他渾身酒氣，要求他接受酒測，但他一再講越南話回應，並頻打電話給朋友，由朋友在電話中告訴員警他不會講中文。

警方對他酒測前告知他權利，他卻馬上回答員警「我懂啦」，令員警傻眼。他經酒測，酒測值每公升0.89毫克，警方立即逮捕他，才查出他是逃逸移工，依公共危險及違反入出國及移民法罪嫌移送法辦。

越南籍移工黎姓男子（左）遇警頻打電話，警方不但查出他酒駕，還發現他是逃逸移工。記者林保光／翻攝
越南籍移工黎姓男子（左）遇警頻打電話，警方不但查出他酒駕，還發現他是逃逸移工。記者林保光／翻攝
越南籍移工黎姓男子（中）涉酒駕被捕，警方事後發現他是逃逸移工。記者林保光／翻攝
越南籍移工黎姓男子（中）涉酒駕被捕，警方事後發現他是逃逸移工。記者林保光／翻攝

酒測 移工 越南

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