越南逃逸移工酒駕裝不懂中文 警告知權利他回「我懂」

越南籍黎姓男子昨天騎機車闖紅燈，遇警方攔查，對警方問話一問三不知，頻打電話給人，稱他不會中文。警方聞到他渾身酒氣，測出酒駕，帶回警局調查，發現原來他是逃逸移工。

據了解，這名越籍移工黎姓男子（35歲）在6月間，便由雇主通報失聯。

昨天凌晨零時許，黎男騎車經過高雄市鳳山區，在保生路鳳頂路口闖紅燈，後方巡邏員警發現他闖紅燈，立即追上攔下他的機車。員警聞出他渾身酒氣，要求他接受酒測，但他一再講越南話回應，並頻打電話給朋友，由朋友在電話中告訴員警他不會講中文。