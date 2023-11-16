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「驚世媳婦」前空姐潑汽油燒死夫不認罪...更一審今仍判15年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女子在前年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供
台中市李姓女子在前年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供
台中市李姓前空姐在前年間持汽油朝丈夫潑灑、理論，過程點燃油氣燒到自己，丈夫也傷重不治，一、二審李女都被判刑15年，全案發回台中高分院更一審，審理期間，李女仍否認犯罪，辯稱丈夫會燒起來，是因丈夫身上汽油被她身上的火引燃，否認殺人，更一審今天審結，雖然針對有無殺人犯意部分，與前審認定不同，撤銷原判決，但仍依殺人罪，判刑15年。

此案因最高法院認定，死者燃燒的過程仍有疑義，無法釐清李女是否有殺人故意，發回台中高分院更一審，更一審審理期間，李女委由律師向合議庭請求，李女在案發時有以自己的手機拍下案發經過，請院方送交刑事局「逐幀截圖」；李女出庭時，也以手繪位置圖的方式，強調丈夫當時身上有油，而她身上有火，丈夫為了滅她身上的火，才因而燃燒，她沒有放火、殺人犯意。

李女律師也強調，從截圖可發現，李女在案發前與死者仍有兩公尺的距離，而且身上也沒有著火，李女身上著火時，當時死者身上還沒有火，可見死者是在案發的房間外起火的，也可知死者是為了滅李女身上的火才因而點燃身上的火。

檢方則認為，李女繪製位置圖是「推託卸責，不足採信，另外，根據一、二審的卷證資料可知，李女在案發時，有手持打火機點火，還靠近死者的下包附近，二人的相對位置非常近，死者才有辦法把汽油潑在李女身上；雙方爭執過程中，死者還有提醒「油氣就會點燃了」，但李女回「I dont care（我不在乎）」，也有持打火機點火的動作，顯見有殺人、放火的不確定故意。

47歲李姓女子曾任空姐，離職後與小8歲楊男結婚，婚後婆媳緊張，曾鬧家暴，李女不滿丈夫態度，也不滿公婆提告，前年3月間與丈夫理論後，拿汽油朝潑灑，燒死丈夫，李女被稱為「驚世媳婦」。

二審在今年初判刑15年，全案經最高法院認定，此案死者燃燒的過程仍有疑義，無法釐清李女是否有殺人故意，因此發回台中高分院更一審，今天審結宣判，仍判15年徒刑。

台中市李姓女子在前年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女子在前年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女子在前年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓女子在前年3月涉嫌潑汽油燒死楊姓丈夫，臥房、廚房都被火勢波及。記者陳宏睿／翻攝

丈夫 殺人 空姐

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