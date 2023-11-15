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涉繳房租時對女房客言語性騷、襲臀 男房東一審判刑5月
新北市林姓男房東趁女房客繳房租時，口出性騷擾言語，並趁機觸摸其臀部，還追逐閃躲的房客，要求擁抱。新北地院依違反性騷擾防治法，判房東5月徒刑，可易科罰金，可上訴。
新北地方法院判決書指出，被害女房客於民國111年9月，前往林姓房東住處繳房租時，房東稱「外面女生有毒啦，她們一天到晚都在接客，嫖客很多都有中毒」、「像你我就曉得一定很乾淨，可是不容易溝通啦」、「我想抱一下，你就不肯」等語。
判決書說，房東以此言語要求房客讓其擁抱，經被害人多次拒絕並要離去時，竟基於性騷擾犯意，乘房客要從其身邊跑走而不及抗拒之際，徒手抓房客的臀部，性騷擾得逞。
案經地檢署偵查終結起訴，判決書說，房東在法院審理時，坦承有說上述話語，但否認有性騷擾摸屁股行為。但依被害人證詞、繳房租所聽到不舒服話的錄音，以及描述閃躲房東要擁抱時的過程，與被告前後不一的說法等證據，認定房東確實性騷擾得逞。
法院認為，被告欠缺尊重女性身體自主權的觀念，所為造成被害者身心極大壓力及傷害，甚至試圖合理化自身行為，始終未向被害人誠摯道歉，也未試圖和解，顯無悔意，犯後態度欠佳；參酌其犯罪動機，加上檢方請求從重量刑，因此判刑5月，可上訴。
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