快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／酒後找不到錢包…男醉拳破壞51支道路防撞桿 闖禍下場曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，一陣拳打腳踢後，共毀損51支防撞桿，被報警處理，公所也提告謝男毀損公物，事後謝男自知闖禍，提出2萬2950元賠償並自行修復完成，公所才撤回告訴。

謝男酒醉展醉拳的影音今天也曝光，謝男是10月12日凌晨2點多在大村火車站前對著路上的防撞桿拳打腳踼，影音中赤裸上身的謝男搖搖晃晃走進防撞桿區，抬腳猛踼防撞桿，走出來後，又衝進去繼續又踼又打，後來還被防撞桿拌倒地上，氣得再爬起來繼續搖防撞桿，前後共毀損51支防撞桿。

直到酒醒後，謝男才對自己失控行為懊悔不已，表示自己的錢包掉落大村火車站，因找不到錢包才生氣，亂打防撞桿，也向大村鄉公所表示願意修復，公所表示，由於謝男有工程背景，已將防撞桿修復，因此公所也撤回告訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，共毀損51支防撞桿，男子事後賠償並修復，公所才撤回告訴。圖／民眾提供
彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，共毀損51支防撞桿，男子事後賠償並修復，公所才撤回告訴。圖／民眾提供
彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，一陣拳打腳踢後，自己也一度被拌倒。圖／民眾提供
彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，一陣拳打腳踢後，自己也一度被拌倒。圖／民眾提供

火車站 彰化

延伸閱讀

酒醉男拔道路防撞桿當球棒打壞50支防撞桿 判決曝下場

單向轉彎車道沒打方向燈遭檢舉罰錢 屏東鄉民怒批「政府搶錢！」

男派對被人撞見摸酒醉女揩油 被告竟辯「幫忙拿胸罩」

Uber司機趁女派單員酒醉 脫衣摸胸、錄影炫耀 乘機猥褻罪判刑6月

相關新聞

被控以每票1千元賄選…台中東勢慶東里長二審「事證不足」當選有效

台中市東勢區慶東里長當選人黃國修被檢調指控，涉嫌以每票1000元代價買票，檢方提起當選無效之訴，不過一審即認定，此案查無...

任職5年盜領上千萬元！知名命理師找好友管帳 竟遭乾坤大挪移

經營林霖開運公司，常以專業角度，出現在各大電視節目分析運勢的知名命理老師林霖（本名林昹朎），8年前由好友陳芮翎協助營運管...

不到4小時領近126萬！車手高雄四處領詐款 屢屢犯案下場曝光

24歲陳姓男子原本擔任裝潢工，2020年加入詐團擔任提款車手後，今年3月又拉余姓男子加入組織共同犯案，兩人單單3月18日...

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方...

影／酒後找不到錢包…男醉拳破壞51支道路防撞桿 闖禍下場曝光

彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，一陣拳打腳踢後，共毀損51支防撞桿，被報警處理，公所也提告...

為競選市議員友人助選 桃園婦人「擺桌請客2次」當庭認罪

桃園市張姓婦人為協助參加桃園區市議員的李姓友人助選，去年選前二度在某港式飲茶餐廳擺桌，宴請具有桃園市桃園區選區選舉投票權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。