影／酒後找不到錢包…男醉拳破壞51支道路防撞桿 闖禍下場曝光

彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，一陣拳打腳踢後，共毀損51支防撞桿，被報警處理，公所也提告謝男毀損公物，事後謝男自知闖禍，提出2萬2950元賠償並自行修復完成，公所才撤回告訴。

謝男酒醉展醉拳的影音今天也曝光，謝男是10月12日凌晨2點多在大村火車站前對著路上的防撞桿拳打腳踼，影音中赤裸上身的謝男搖搖晃晃走進防撞桿區，抬腳猛踼防撞桿，走出來後，又衝進去繼續又踼又打，後來還被防撞桿拌倒地上，氣得再爬起來繼續搖防撞桿，前後共毀損51支防撞桿。

直到酒醒後，謝男才對自己失控行為懊悔不已，表示自己的錢包掉落大村火車站，因找不到錢包才生氣，亂打防撞桿，也向大村鄉公所表示願意修復，公所表示，由於謝男有工程背景，已將防撞桿修復，因此公所也撤回告訴。

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