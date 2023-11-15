快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為競選市議員友人助選 桃園婦人「擺桌請客2次」當庭認罪

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市張姓婦人為協助參加桃園區市議員的李姓友人助選，去年選前二度在某港式飲茶餐廳擺桌，宴請具有桃園市桃園區選區選舉投票權人的鄰里居民及好友們，遭法務部調查局桃園市調處蒐證送辦，桃園地檢署依違反公職人員選舉罷免法起訴，桃園地院今天審理，張婦當庭認罪，請求減刑、給予緩刑機會，同時願意提供200小時社會勞動，審判長諭知將於本月28日宣判。

65歲的張姓婦人是2022年地方公職人員選舉桃園市桃園區第3屆議員候選人李柏瑟（李女違反公職人員選舉罷免法不起訴處分）的好友，為支持李柏瑟能順利當選，竟對於有投票權人行求期約而約其行使投票權的犯意，先於去年9月13日中午，再桃市桃園區民光東路某港式飲茶餐廳舉辦選舉餐會，會中邀請具有桃園市桃園區選區的選舉投票權人，以及張婦住處鄰居李婦、黃男、黃婦及江婦等30人用餐，用餐期間，邀請不知情的李柏瑟到場致意，會後由張婦支付每人350元的餐費，以此方式對有投票權的人提供不正當利益，影響投票行為。

檢調指出，張婦見第一次辦餐會的效果良好，去年11月22日中午再於同家餐廳二度舉辦選舉餐會，邀請石姓、黃姓等女性友人協助幫忙廣邀具有桃園市桃園區選區選舉投票權人的張女、沈女共90人前往用餐，並於用餐期間，由自稱李柏瑟哥哥的李朝興代為至現場向眾人致意，會後又由張婦支付餐廳每人350元的餐費。

起訴指出，被告張婦基於使李柏瑟順利當選，分別於去年9月13日、同年11月22日舉辦選舉餐會，交付李婦等人餐費的不正利益，而約定票要投特定對象的行為，已侵害國家選舉公正，被告於偵查中自白犯行，已知悔悟，請依公職人員選舉罷免法第99條第5項規定，減輕其刑。

65歲張姓婦人去年間為參選桃園區議員的李姓好友助選，自掏腰包舉辦選舉餐會，桃園地檢署依依違反公職人員選舉罷免法起訴，桃園地院今天審理時張婦當庭認罪，請求減刑、給予緩刑，審判長諭知本月28日宣判。記者陳恩惠／攝影
65歲張姓婦人去年間為參選桃園區議員的李姓好友助選，自掏腰包舉辦選舉餐會，桃園地檢署依依違反公職人員選舉罷免法起訴，桃園地院今天審理時張婦當庭認罪，請求減刑、給予緩刑，審判長諭知本月28日宣判。記者陳恩惠／攝影

桃園 投票 罷免 選罷法

延伸閱讀

桃園取締噪音車以「行為罰」 違法改管被抓直接罰3千到3萬

總統藍白合 黃昭順：高雄立委1選區藍白合優先全力協助

桃園破選舉賭盤案押2人扣138萬 檢察總長嘉勉並頒23萬補助費

影／桃園水泥車變換車道擦撞 小客車竟被「180度大迴轉」

相關新聞

被控以每票1千元賄選…台中東勢慶東里長二審「事證不足」當選有效

台中市東勢區慶東里長當選人黃國修被檢調指控，涉嫌以每票1000元代價買票，檢方提起當選無效之訴，不過一審即認定，此案查無...

任職5年盜領上千萬元！知名命理師找好友管帳 竟遭乾坤大挪移

經營林霖開運公司，常以專業角度，出現在各大電視節目分析運勢的知名命理老師林霖（本名林昹朎），8年前由好友陳芮翎協助營運管...

不到4小時領近126萬！車手高雄四處領詐款 屢屢犯案下場曝光

24歲陳姓男子原本擔任裝潢工，2020年加入詐團擔任提款車手後，今年3月又拉余姓男子加入組織共同犯案，兩人單單3月18日...

指陳時中疫苗「A一億美元」？ 吳子嘉爆料者曝光：沒說收回扣、僅抱怨過程

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方...

影／酒後找不到錢包…男醉拳破壞51支道路防撞桿 闖禍下場曝光

彰化縣謝姓男子因酒醉找不到錢包，竟拿大村鄉火車站前防撞桿出氣，一陣拳打腳踢後，共毀損51支防撞桿，被報警處理，公所也提告...

為競選市議員友人助選 桃園婦人「擺桌請客2次」當庭認罪

桃園市張姓婦人為協助參加桃園區市議員的李姓友人助選，去年選前二度在某港式飲茶餐廳擺桌，宴請具有桃園市桃園區選區選舉投票權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。