為競選市議員友人助選 桃園婦人「擺桌請客2次」當庭認罪

桃園市張姓婦人為協助參加桃園區市議員的李姓友人助選，去年選前二度在某港式飲茶餐廳擺桌，宴請具有桃園市桃園區選區選舉投票權人的鄰里居民及好友們，遭法務部調查局桃園市調處蒐證送辦，桃園地檢署依違反公職人員選舉罷免法起訴，桃園地院今天審理，張婦當庭認罪，請求減刑、給予緩刑機會，同時願意提供200小時社會勞動，審判長諭知將於本月28日宣判。

65歲的張姓婦人是2022年地方公職人員選舉桃園市桃園區第3屆議員候選人李柏瑟（李女違反公職人員選舉罷免法不起訴處分）的好友，為支持李柏瑟能順利當選，竟對於有投票權人行求期約而約其行使投票權的犯意，先於去年9月13日中午，再桃市桃園區民光東路某港式飲茶餐廳舉辦選舉餐會，會中邀請具有桃園市桃園區選區的選舉投票權人，以及張婦住處鄰居李婦、黃男、黃婦及江婦等30人用餐，用餐期間，邀請不知情的李柏瑟到場致意，會後由張婦支付每人350元的餐費，以此方式對有投票權的人提供不正當利益，影響投票行為。

檢調指出，張婦見第一次辦餐會的效果良好，去年11月22日中午再於同家餐廳二度舉辦選舉餐會，邀請石姓、黃姓等女性友人協助幫忙廣邀具有桃園市桃園區選區選舉投票權人的張女、沈女共90人前往用餐，並於用餐期間，由自稱李柏瑟哥哥的李朝興代為至現場向眾人致意，會後又由張婦支付餐廳每人350元的餐費。

起訴指出，被告張婦基於使李柏瑟順利當選，分別於去年9月13日、同年11月22日舉辦選舉餐會，交付李婦等人餐費的不正利益，而約定票要投特定對象的行為，已侵害國家選舉公正，被告於偵查中自白犯行，已知悔悟，請依公職人員選舉罷免法第99條第5項規定，減輕其刑。