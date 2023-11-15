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每份300元...彰化再查獲二件違法連署案 一交保、一聲押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署指揮警方查獲和美區朱姓男子與柯姓女子涉嫌利用人頭證件，偽造假連署，以每份300元為代價搜集連署書共20份，檢方訊問後，依違反選罷法，聲押柯女獲准，朱男以3萬元交保。

彰化地檢署檢察官陳姵伊、廖偉志分別指揮彰化縣警局刑事警察大隊偵四隊、彰化縣警察局和美分局偵辦涉嫌違反總統副總統選罷法案件，昨天先查獲朱男涉嫌搜集一、二百份個資文件，欲進行假連署，訊問後將朱男以3萬元交保。

檢警也查獲柯女利用人頭證件、以每份300元為代價，共偽造20份連署書，假冒連署行為，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、偽造文書及違反個人資料保護法，又柯女有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押，法院晚間裁定羈押禁見。

彰化檢警再查獲二件違法正副總統連署案，一交保、一聲押。記者林宛諭／攝影
彰化檢警再查獲二件違法正副總統連署案，一交保、一聲押。記者林宛諭／攝影

選罷法 連署書 罷免 偽造文書

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