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2024大選倒數！新住民也要反賄選 20歲新二代女大生：開心能投票

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

2024大選倒數59天，內政部今天協同法務部等單位，在移民署台北市服務站宣導反賄選，移民署自編自演「反賄選行動短劇」提醒大家招待旅遊與餽贈禮品都是賄選手法。現場邀請兩名首投族代表，42歲的印尼新住民、警察局通譯人員劉翠翠說，台灣選舉素質高，很重視反賄選，20歲的越南新二代大學生賴佳怡說，很開心有權利投下神聖的一票。

內政部政務次長吳容輝、法務部政務次長蔡碧仲、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸、廉政署副署長沈鳳樑都到場參與，活動由馬來西亞學生組成的「飛鷹醒獅團」開場，接著移民署與新住民共同演出「反賄選行動短劇」，透過詼諧有趣的劇情，帶出生活中常見的招待旅遊與餽贈禮品都是賄選手法。

吳容輝致詞說，反賄選非常重要，移民署作為外籍人士跟我國的橋樑，提供服務儘早讓他們熟悉台灣文化，逢2024大選，更要積極推廣反賄選，像是有些候選人會用金錢等不當利益換取選票，民主得來不易，不希望選票被人買走，因此呼籲大家一起守護民主價值，拒絕賄選。

反賄選宣導活動，也邀請新住民首投族到場，來自印尼的新住民劉翠翠女士說，台灣對候選人、選民素養很重視，反賄選活動很有感，也是在看了行動短劇才知道，原來賄選有很多方式，不是只有紅包。

越南新二代賴佳怡同學受訪說，民主很重要，過去常在電視上看過「投票」，這次大選能成為「選民一份子」很開心，身為大學生對於自己身處的社會十分關心，認為投票是表達自己意見的重要時刻，選票的價值絕不是金錢可以衡量。

移民署長鐘景琨呼籲，新住民朋友若遇到買票或賄選等不法行為，請勇於拒絕、蒐證並撥打反賄選檢舉專線：法務部 0800-024-099按4，一起維護乾淨選風。

移民署自編自演「反賄選行動短劇」提醒大家招待旅遊與餽贈禮品都是賄選手法。記者翁至成／攝影
移民署自編自演「反賄選行動短劇」提醒大家招待旅遊與餽贈禮品都是賄選手法。記者翁至成／攝影
內政部今天協同法務部，在移民署台北市服務站舉辦反賄選活動，透過倒沙顯影儀式中露出標語「攜手新住民 齊心反賄選」。記者翁至成／攝影
內政部今天協同法務部，在移民署台北市服務站舉辦反賄選活動，透過倒沙顯影儀式中露出標語「攜手新住民 齊心反賄選」。記者翁至成／攝影
反賄選宣導活動有新住民首投族到場，包括來自印尼的新住民劉翠翠女士（左）、越南新二代賴佳怡同學（右）。記者翁至成／攝影
反賄選宣導活動有新住民首投族到場，包括來自印尼的新住民劉翠翠女士（左）、越南新二代賴佳怡同學（右）。記者翁至成／攝影
馬來西亞學生所組成的「飛鷹醒獅團」帶來開場表演。記者翁至成／攝影
馬來西亞學生所組成的「飛鷹醒獅團」帶來開場表演。記者翁至成／攝影

賄選 移民署 新住民 投票

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