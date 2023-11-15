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防賭盤假訊息介入總統大選 新北檢赴板橋分局分享技巧

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

2024總統大選及第11屆立委選舉即將到來，新北地檢署檢察長余麗貞與主任檢察官陳旭華、劉恆嘉暨7名檢察官，今天下午至板橋分局主持查賄制暴工作會報，除針對選舉查察策略等進行討論，同時指示警方善用各方情資整合、數據分析，多元角度切入查賄工作，藉此提升偵辦技巧，以淨化選風維護選安。

檢察長余麗貞會中表示要加強防制「選舉賭盤、境外介選及假訊息（深偽案件）」等不法行為，並強調精準布雷重要性，以及分享查賄經驗及技巧。

主任檢察官陳旭華也特別提醒，這次選舉賄選型態主要會以「贈送禮品、招待旅遊及舉辦餐會」等方式，尤其選舉賭盤更將嚴重影響投開票結果，期勉發揮刨根精神，挖掘選舉賭盤及追查金流。

板橋分局長黃南山表示，秉持「行政中立、依法行政」原則，嚴防各類事件影響社會治安及選情，持續蒐報賄選、暴力及網路假訊息情資，並落實各項蒐證勤務作為，防制黑道幫派勢力介入選舉及遏止賄選或暴力案件發生，以利本次選舉順利進行。

新北地檢署檢察長余麗貞與板橋警方分享查賄技巧。記者黃子騰／翻攝
新北地檢署檢察長余麗貞與板橋警方分享查賄技巧。記者黃子騰／翻攝

新北地檢署檢察長余麗貞主持會議。記者黃子騰／翻攝
新北地檢署檢察長余麗貞主持會議。記者黃子騰／翻攝

立委選舉 賄選 檢察官 大選 簽賭

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