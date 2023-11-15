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高雄2歲男嬰疑遭虐！送醫驚見肋骨骨折 保母刪光對話紀錄2萬元交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區許姓保母受託照顧一名兩歲男嬰，今年4月間，男嬰身上出現不明傷勢，送醫發現肋骨斷裂骨折，懷疑男嬰受虐，雄檢近日收到醫院調查報告，發現肋骨已經結痂，疑似受虐多時，昨天搜索許女住處，因許女刪光手機對話紀錄，訊後向法院聲押，今院方考量相關事證都已查扣，裁定2萬元交保。

檢警調查，許女領有保母執照，今年1月起受託照顧這名2歲男嬰，每天上午8點至下午7點都由保母照顧，今年4月間，男嬰家人接回孩子後，發現男嬰胸腔有不明傷勢，送醫診斷後，發現男嬰肋骨骨折。

由於當時還不清楚男嬰傷勢如何造成，醫院擔心男嬰受虐，隨即通報檢警介入調查，本月初院方檢驗調查報告出爐，發現男嬰肋骨當時已出現「骨痂」，傷勢疑似在今年4月就醫時就已形成，且與跌倒造成的傷勢不符，懷疑男嬰受虐多時。

檢警接獲醫院報告後，昨天動員至保母家中搜索，查扣許女及母親手機，並將許女帶回約談，許女堅稱沒對男嬰施暴，但檢方發現許女曾和母親討論案情，且手機對話紀錄部分被她刪除，訊後以滅證等理由，依妨害兒童發育罪嫌向法院聲押。

高雄地院審理後，法官考量許女及母親手機都被查扣，且案發迄今已有7個月，檢警已完成相關調查作為，證物均已獲保全，且全案被害人僅1人，事發後已非由保母照顧，經以比例原則權衡，裁定2萬元交保候傳。

高雄三民區傳出男嬰受虐，三民二分局報請檢察官指揮偵辦，訊後聲押許姓保母，院方最後裁定2萬元交保。記者石秀華／攝影
高雄三民區傳出男嬰受虐，三民二分局報請檢察官指揮偵辦，訊後聲押許姓保母，院方最後裁定2萬元交保。記者石秀華／攝影

保母 骨折

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