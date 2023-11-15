被控以每票1千元賄選…台中東勢慶東里長二審「事證不足」當選有效

台中市東勢區慶東里長當選人黃國修被檢調指控，涉嫌以每票1000元代價買票，檢方提起當選無效之訴，不過一審即認定，此案查無證據證明黃有委託劉姓樁腳幫忙買票，刑事部分已獲不起訴確定，二審今維持一審認定，駁回檢察官上訴，判當選有效，全案確定。

黃國修是台中市東勢區慶東里里長當選人，不過他被檢方指控，分別在去年11月間，委由劉姓選民，前往林姓選民、陳姓選民住處，以每票1000元的代價買票，分別交付5000元、1000元，檢方因此提出民事當選無效之訴。

此案在一審時即認定，台中地檢署在刑事部分，查無黃國修與劉姓選民間有買票行賄的犯意聯絡，認為事證不足，處分不起訴，經職權送再議後，台中高紛檢也駁回再議案確定，足見此案在檢方調查後，也認為無積極、充分事證證明黃與劉間有買票賄選的共同犯意聯絡。

台中地檢署上訴後，由台中高分院審理，二審合議庭認定，劉姓選民雖然以每票1000元代價，向林姓選民等7人行賄，以尋求選民支持黃國修，但劉有供稱「因欠黃國修人情，故主動為黃國修買票」，後又改口「因黃國修到我家中請託，才答應為黃國修買票」，前後證述不一，且有矛盾，難以採信。

另外，劉姓選民供稱，他不是黃國修競選團隊成員，也沒有協助相關競選工作，加上替黃國修助選的賴姓工作人員也說，沒有看過劉幫忙選舉事物，認為黃無可能指揮、命令劉當忙買票。