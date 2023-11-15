「中醫博士」選南投議員涉買票 一審上訴後仍判3年8月徒刑

王燕珠在去年參選南投縣第一選區縣議員，以「中醫博士」的學經歷向外界拜票，不過王被檢調查出，涉嫌在去年10月間，以7500元、1500元的代價，向選民買票，王最後落選，一審依違反選罷法，判王3年8月徒刑、褫奪公權5年，二審今宣判，駁回王上訴，維持一審原判。

判決指出，王燕珠在去年參選南投縣第一選區（南投市、名間鄉）的縣議員，為求當選，涉以每票500元的代價，分別在去年10月下旬，將7500元交付給莊姓選民，其中5000元，做為要求莊及其家中有投票權的家屬投票的對價，其餘2500元則委由莊發放賄款給其他選民；另在去年10月28日晚間某時，王燕珠另交付1500元給張姓樁腳，委張發放賄款給其他選民。

案經南投地院審理後，認定王違反選罷法，判刑3年8月，褫奪公權5年，王燕珠不服，提起上訴。

王燕珠在台中高分院審理時，仍否認犯罪，不過合議庭審酌，此案有莊姓選民等5名證人的證詞，認定王涉嫌買票行賄事證明確。

二審合議庭指出，王是議員參選人，不思以公平方法競爭，無視嚴禁賄選的法治，以行賄方式圖謀勝選，所為妨害選舉的公正性，嚴重影響民主政治運作，兼衡其犯後飾詞否認，犯後態度不佳，駁回王上訴，維持一審原判，仍可上訴。