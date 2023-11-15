任職5年盜領上千萬元！知名命理師找好友管帳 竟遭乾坤大挪移

經營林霖開運公司，常以專業角度，出現在各大電視節目分析運勢的知名命理老師林霖（本名林昹朎），8年前由好友陳芮翎協助營運管理，執行業務、成本控管及人事組織，同時保管林女的銀行帳戶，負責財務管理與動支權限，任職5年裡竟藉機上下其手，盜領林女帳戶超過千萬元。新北地檢署日前偵結後依業務侵占罪嫌起訴陳女。

起訴指出，命理老師林霖因陳芮翎（49歲）至北市鎮江街林霖辦公室諮詢命理，諮詢過程中隱約了解陳女在找工作，因剛離婚還有2個女兒要養，林霖觀察陳女口條清晰反應靈敏，開口詢問是否願意到其開運公司做事，雙方在2014年5月24日，陳女以弛翔公司實際負責人身分與林霖開運公司簽訂合作備忘錄，由陳女協助營運管理，執行業務、成本控管及人事組織，同時保管林女的銀行帳戶，負責財務管理與持有金流動支權限。

陳女在獲得林女的高度信任後，竟自2015年10月起至2020年12月初，使出乾坤大挪移招數，利用每次小額提領、轉帳或跨行轉帳1萬元至3萬元，盜領林女名下銀行帳戶多達154次共376萬元。

2017年間，林霖計劃在大陸開立辦公室，陳女聞訊提議，可以幫忙找人在大陸申請一切流程，同年便在大陸成立公司，陳女也順理成章成為大陸公司的接頭人，每個月都會到大陸一個星期處理公司事務，至2018年，陳女買了一輛BMW的車子，讓林霖感覺有異，因為公司內部很多重要文件，包括網銀密碼都在陳女手上，林霖暗中查看相關金流，發現陳女竟藉用林霖當時的名氣在外拓展她個人的所有事業。

直到2020年底陳女主動提出離職時雙方攤牌，林霖還在勸說陳女只要認錯可以不計前嫌，但陳女仍頑強狡辯，林霖不堪損失至少上千萬元，只好告上法院，透過法律途徑解決。陳女出庭辯稱，所領款項都用於開運公司及林女個人開銷上，一開始在警詢及檢方偵查庭，均否認犯行，最後才坦承涉業務侵占，但仍堅稱都是用在林女公司的相關支出上。

檢方追查發現，陳女所盜領的款項，有一部分用於支付她在大陸投資的另一家公司，有些甚至還購買虛擬貨幣、電商與陳女在大陸的投資事業，檢方認為陳女供詞說法前後矛盾，明顯狡辯，日前依業務侵占罪嫌起訴陳女。