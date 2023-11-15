飛來橫禍...女大生意外撞死闖紅燈男子 無力賠償遭訴

一名女大生今年農曆除夕夜傍晚，騎機車行經北市羅斯福路，意外撞上一名闖紅燈趕公車的邱姓六旬男子，邱男最後送醫不治。原本家屬原諒女大生不欲追究，後來卻反悔索賠700餘萬元，以致無法和解，台北地檢署認為，女大生確實未注意車前狀況，因此將她依過失致死罪起訴。

今年1月21日傍晚約5點55分，女大生騎車直行在綠燈的羅斯福路二段上，不料死者竟從闖紅燈自羅斯福路、和平西路路口衝出，疑似欲趕往羅斯福路快、慢車道間的公車專用道等候區，結果遭女大生機車撞上，飛出5公尺後倒地。當場邱男頭部重創，送醫時已無呼吸心跳，晚間宣告不治。

原本死者已在美國工作、定居的長子，了解事發經過後，只希望盡速處理父親後事，不打算追究女大生責任，但長子返美後，邱妻和其餘子女隨即翻盤，於調解時要求女大生賠償撫養費、精神撫慰金共700餘萬元，以致女大生無力負擔而調解破裂。

雖然經鑑定事故肇事主因是邱男違規闖紅燈，女大生酒測值為0且未超速，調解前也已認罪，但檢察官考量女大生對於車前狀況應注意而未注意仍有過失，因此依法將她起訴。