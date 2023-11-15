快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛來橫禍...女大生意外撞死闖紅燈男子 無力賠償遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名女大生今年農曆除夕夜傍晚，騎機車行經北市羅斯福路，意外撞上一名闖紅燈趕公車的邱姓六旬男子，邱男最後送醫不治。原本家屬原諒女大生不欲追究，後來卻反悔索賠700餘萬元，以致無法和解，台北地檢署認為，女大生確實未注意車前狀況，因此將她依過失致死罪起訴。

今年1月21日傍晚約5點55分，女大生騎車直行在綠燈的羅斯福路二段上，不料死者竟從闖紅燈自羅斯福路、和平西路路口衝出，疑似欲趕往羅斯福路快、慢車道間的公車專用道等候區，結果遭女大生機車撞上，飛出5公尺後倒地。當場邱男頭部重創，送醫時已無呼吸心跳，晚間宣告不治。

原本死者已在美國工作、定居的長子，了解事發經過後，只希望盡速處理父親後事，不打算追究女大生責任，但長子返美後，邱妻和其餘子女隨即翻盤，於調解時要求女大生賠償撫養費、精神撫慰金共700餘萬元，以致女大生無力負擔而調解破裂。

雖然經鑑定事故肇事主因是邱男違規闖紅燈，女大生酒測值為0且未超速，調解前也已認罪，但檢察官考量女大生對於車前狀況應注意而未注意仍有過失，因此依法將她起訴。

一名女大生今年農曆除夕意外撞死一名趕公車闖紅燈的邱姓男子致死，卻無力賠償，遭北檢依過失致死罪起訴。圖／聯合報系資料照片
一名女大生今年農曆除夕意外撞死一名趕公車闖紅燈的邱姓男子致死，卻無力賠償，遭北檢依過失致死罪起訴。圖／聯合報系資料照片

過失致死 機車騎士 車禍

延伸閱讀

影／瑪莎拉蒂Levante闖紅燈釀禍！直行奧迪閃避不及衝進本田展間

男追女大生遭拒 嗆「找黑道大哥弄死你」判拘役百日再賠30萬

檢察官車禍性騷女大生「開房間」遭彈劾送懲戒法院 北檢發聲了

男掐死馬籍女大生 死者家屬氣憤求死刑：不要讓台灣淪為馬籍學生地獄

相關新聞

台南議長賄選案...黃麗招質疑行動受限 傳2調查官對質

台南正副議長賄選案上午開庭，被告市議員黃麗招及律師要求傳喚台南市調查站楊姓及林姓兩調查官，質疑當時僅持傳票的情況下，在車...

飛來橫禍...女大生意外撞死闖紅燈男子 無力賠償遭訴

一名女大生今年農曆除夕夜傍晚，騎機車行經北市羅斯福路，意外撞上一名闖紅燈趕公車的邱姓六旬男子，邱男最後送醫不治。原本家屬...

不滿債主討錢…男行刑式槍擊殺人 二審判無期原因曝：有計畫洩憤行動

台中男子趙子穩不滿林姓友人催討債務，去年初約出林男在東區超商談判，趙朝林頭部開兩槍，一發子彈卡在顱內，趙被依殺人等罪起訴...

網銀申請書「有鬼」 銀行理專靠1招搬走客戶3千萬

在新光商業銀行擔任理財主管的黃姓女子，因資金出現缺口，相中陳姓富商名下有數千萬存款，先找上陳男簽立服務合約書，趁機將陳男...

「告訴達人」摔車又提告 法官追出可能舊傷、判被告無罪

台南黃姓男子被控去年7月間從騎樓倒車進入道路時，未注意後方車輛，害李姓男子騎車經過煞車摔倒，致四肢擦挫傷而挨告，黃質疑李...

「中醫博士」選南投議員涉買票 二審仍判3年8月徒刑

王燕珠在去年參選南投縣第一選區縣議員，以「中醫博士」的學經歷向外界拜票，不過王被檢調查出，涉嫌在去年10月間，以7500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。