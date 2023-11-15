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陸籍「華益9號」盜我海砂 法院撤銷沒收...海委會：將提修法

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

海洋委員會、法務部及國立高雄大學今天共同舉辦「國際行政執行制度」研討會，邀集相關權責機關及國際專家學者研討，其中針對越界抽砂船之執行，特別邀請海洋委員會參與。海委會主委管碧玲出席致詞時強調，鑑於日前海巡查扣的大陸籍「華益9號」抽砂船案，因現有法令的不足，致法院對抽砂船沒收處分予以撤銷，海洋委員會將研提修法。

大陸籍「華益9號」抽砂船去年非法越界，在高雄市茄萣區興達港外93浬處海域，抽取海砂約300公噸，被海巡人員攔截查扣，一審因多名船員認罪獲緩刑遣返回國，船長陳偉斌不認罪，被法院判處1年10個月有期徒刑，並沒收抽砂船。高雄高分院今年8月10日宣判，仍維持原審刑度，但抽砂船沒收部分撤銷。仍可上訴。

管碧玲表示，因為「違法抽砂」衍生的問題，多屬於複合型事務，並非單一機關可以獨力完成，需要跨機關的合作，而海委會長期的努力，就是為了讓各界開始重視抽砂行為造成的影響，並且促請政府部門積極合作，致力解決我們所面臨的問題。

管碧玲說，2021年她擔任立委期間，已與立法院同仁提案修正土石採取法和中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，將罰則大幅提高，數據顯示，從修法前有將近4千艘次違法抽砂船的驅離，到今年迄今僅有7艘，足見已達嚇阻效果。

管碧玲表示，但針對去年海巡查扣的大陸籍「華益9號」抽砂船案，因現有法令的不足，法院對抽砂船沒收處分予以撤銷，海洋委員會將針對前述兩法再次研提修法建議，以避免犯罪行為人主張該抽砂船非屬其所有，進而規避船舶遭沒收處分。

海委會主委管碧玲在「國際行政執行制度」研討會致詞。記者王勇超／翻攝
海委會主委管碧玲在「國際行政執行制度」研討會致詞。記者王勇超／翻攝

管碧玲 海巡 法務部

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