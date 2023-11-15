「告訴達人」摔車又提告 法官追出可能舊傷、判被告無罪

台南黃姓男子被控去年7月間從騎樓倒車進入道路時，未注意後方車輛，害李姓男子騎車經過煞車摔倒，致四肢擦挫傷而挨告，黃質疑李故意放倒車子索賠，李不諱言提告數量數不清，法官一查「告訴達人」李提告件數達103件，調取傷勢報告，該傷口結痂癒合可能是舊傷，判黃無罪。

黃說，他覺得違規停車是事實，他倒車有倒出來一點點，是為了要看後面的狀況，他知道這樣是不對，他也認同如果有發生碰撞是他不對，但對方還離那麼遠就發生跌倒，並說受到驚嚇，他不知道這是什麼狀況。

他也說，如果法律認為這樣是違法，他認了，但他自己覺得他的駕駛行為應該沒有什麼問題。他認為，他覺得對方是故意放倒車子，跟他要求賠償。

李主張，去年7月14日上午9時15分左右，對方從騎樓倒車進入道路的過程中，因未注意後方車輛，害他沿著西門路騎車經過時，見狀煞車摔倒，四肢受擦挫傷。他審理時，陳述因車禍案件提告的數量「數不清了」。

法官因而上網查詢，得知李提告他人的次數總共103件，其中有8件與交通事故有關的過失傷害案件，大部分的案件雙方達成和解，經李撤回告訴後，檢察官作成不起訴處分。法官依此紀錄，認為李是「告訴達人」。

因此，法官認為有進一步查明李傷勢及就診歷程，經調取李當天驗傷時的急診病歷，提及黃當時跟醫師說「機車倒下時右小腿及右膝被排氣管燙傷，也有被機車壓傷」，奇美醫院醫護人員很細心地逐一拍攝傷勢照片。從照片中雖可以確定被告腿部存在多處傷口，但上述傷口有清晰的結痂癒合情形，顯然不是驗傷當天造成的傷勢。

同時，法官又查詢李同年6、7月間的健保就診紀錄，發現李同年6月28日曾經前往成大醫院就診，再經發函成大醫院調取當日病歷，發現李曾向醫師提及「曾有交通事故，摔倒和碰撞導致右小腿受傷」。法官認為，李在奇美醫院驗傷的傷勢，很可能早於同年6月28日即已存在。

台南地院認為，李常以提出告訴，迫使刑事被告和他和解而獲得利益的人，因此他的指控值得懷疑外，李去年7月14日驗傷時的傷勢，既然無法確定是李摔車事故所造成，認黃無罪。

台南地院指出，從李去年7月14日奇美醫院顯示的陳舊傷口照片，以及111年6月28日成大醫院病歷，可知李存在「以舊傷勢假冒本案車禍當天新傷口提告，以迫使本案被告和解賠償」的高度可能，進而函請檢察官調查李有無詐欺未遂的行為。