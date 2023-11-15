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郭台銘連署涉賄傳喚郭守正？蔡清祥：由檢方依個案認定
參選總統的鴻海創辦人郭台銘、副手賴佩霞送連署過關，不過，檢警調偵辦連署涉賄案未有結案案件。法務部長蔡清祥今天表示，檢察官如發覺有金流問題，會向上溯源追查，一切由承辦檢察官認定。
中央選舉委員會昨天公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果，郭台銘、郭的副手搭檔賴佩霞提出的書件合於規定連署人數為90萬2389人，超過法定人數，只是有關連署涉賄案件案情不明。
關於郭台銘的連署案檢警調偵辦進度為何？蔡清祥今天出席立法院司法委員會前答覆媒體的提問。
有媒體詢問蔡清祥郭台銘的長子、即三創董事長郭守正目前人在美國 如果有相關嫌疑檢調是否會加以約談？蔡清祥回應說，要由承辦檢察官依個案需求做認定。
蔡清祥還說，如果對於連署有發生違法的情形、尤其涉及刑事責任部分，全國各地檢署都會依法偵辦。
有消息傳出郭台銘的通聯記錄中有提及資金，而檢方辦案是否發現與連署涉賄案有對價關係？蔡清祥說，一切由檢察官依蒐集的證據認定。
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