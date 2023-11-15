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求復婚遭拒...汪小菲告大S經紀人涉妨害名譽 北檢今傳喚經紀人出庭

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

日前，汪小菲透露他有意與前妻大S復婚，大S透過經紀人廖瑋琪證實，她已多次明確拒絕汪小菲復婚提議，希望汪小菲別「一邊詆毀，一邊示愛」。汪小菲回應，大S近來身體欠佳，他才請保母和司機關心，並要求廖瑋琪在3天內道歉，否則提告。事後，汪小菲提告廖瑋琪涉犯妨害名譽。台北地檢署今傳喚廖瑋琪到庭說明。

全案源於，上個月，汪小菲和中國大陸網路博主連線直播，透露他有意與大S復婚；大S透過經紀人拒絕，希望汪小菲不要「一邊詆毀，一邊示愛」。對此，汪小菲發布聲明，因大S染疫身體欠佳，他才會請保姆和司機表示關心，要求廖瑋琪在3天內道歉，否則提告。

廖瑋琪未在期限內道歉，汪小菲上個月透過委任律師到北檢，提告廖瑋琪涉嫌妨害名譽罪嫌。

北檢今天上午傳喚廖瑋琪到庭說明，庭訊於將近上午11點結束。廖瑋琪表示，今天庭訊「很好、很順利」，她不清楚自己被汪小菲告什麼罪；廖瑋琪的委任律師則表示，他們依法進行，謝謝大家的關心。語畢便步離北檢。

日前，大S經紀人廖瑋琪替大S回應，希望汪小菲別「一邊詆毁，一邊示愛」挨告，台北地檢署今天上午傳喚廖瑋琪到庭說明。記者房荷庭／攝影
日前，大S經紀人廖瑋琪替大S回應，希望汪小菲別「一邊詆毁，一邊示愛」挨告，台北地檢署今天上午傳喚廖瑋琪到庭說明。記者房荷庭／攝影
大S經紀人廖瑋琪（右）及委任律師（左）。記者房荷庭／攝影
大S經紀人廖瑋琪（右）及委任律師（左）。記者房荷庭／攝影

提告 妨害名譽 律師 汪小菲 大S

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