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選里長發送快篩 夫妻遭控受陸資贊助行賄、出庭否認犯行

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市內湖區清白里長候選人邱瑞蓮（落選），和陳姓丈夫，遭控涉接受陸資贊助，以60名人頭輸入6千支快篩試劑，發送快篩試劑作為賄選小物，遭依公職人員選舉罷免法「受滲透來源資助投票行賄罪」起訴。士林地方法院今開庭，勘驗國民黨團協商會議影像，兩人無罪答辯，供稱當時發送快篩試劑時，根本就還沒決定要參選里長，何來賄選之說。

法官今開庭勘驗去年7月7日國民黨團協商會議影像，畫面內容包含，邱瑞蓮、陳東源（現任里長）表示參選里長政見，內湖區黨部蘇姓主委問邱瑞蓮，「如果黨部沒有提名你，你是否會支持陳東源？」

邱當庭表示，她當時回答，會全力輔選，本案快篩試劑時間點在去年6、7月間、國民黨團協商會議之前，因此發送快篩試劑，請求選民支持她選里長的說法根本不存在。邱指出，她參選里長是區黨部最基層，不需要民調，國民黨市黨部決定即可，「黨部沒有真正提名，我絕對不會去參選里長」。

全案起源於，夫妻二人2018年3月到2019年間，擔任大陸福建省平潭綜合實驗區，台灣事務工作部（台工部）海壇片區台康社區居民的社區營造師，涉接受陸資贊助，以60名人頭輸入6千支快篩試劑，發送快篩試劑作為賄選小物。

檢方認為，快篩試劑製造商是廈門寶太生技公司（大陸官方投資實質掌握經營權）為中國大陸官方組織「資助」遭依公職人員選舉罷免法「受滲透來源資助投票行賄罪」及意圖供應而未經核准擅自輸入醫療器材罪起訴起訴。

夫妻日前出庭喊冤，111年5月陳致電平潭台商協會會長吳政言，確認台商協會要贈送快篩試劑，當時台灣新冠肺炎疫情嚴重，政府曾說100劑以內可免申請，於是由邱找朋友、同事等60人，每人輸入100支快篩試劑。但實際上每人只拿到10支，其餘「捐給社區做公益」，「這不是賄選，只是純粹幫助社區」否認賄選，他們強調「我們根在台灣啊！不會逃避責任」，相信法官一定會還清白。

邱瑞蓮（落選）遭依受滲透來源資助投票行賄罪起訴，今出庭稱發送快篩時還沒決定要選里長，駁斥賄選之說。圖／本報資料照片
邱瑞蓮（落選）遭依受滲透來源資助投票行賄罪起訴，今出庭稱發送快篩時還沒決定要選里長，駁斥賄選之說。圖／本報資料照片
邱瑞蓮（落選）的陳姓丈夫日前供稱，快篩試劑是是台商贈送。圖／本報資料照片
邱瑞蓮（落選）的陳姓丈夫日前供稱，快篩試劑是是台商贈送。圖／本報資料照片

快篩試劑 賄選 國民黨 內湖

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