內鬼？涂誠文落跑前收「案子要動了」簡訊 蔡清祥：已交辦徹查

國寶集團創辦人朱國榮、「八八會館」負責人郭哲敏相繼逃亡，再傳台北市睿森銀樓負責人涂誠文涉百億洗錢於搜索前失蹤；立委王鴻薇認為重要罪犯逃匿執法人員顏面無光，法務部長蔡清祥則表示，已交辦徹查有無不肖司法人員通風報信。

立法院司委會今天審議國家機密保護法部分條文修正草案，對於檢調司法單位屢次讓重要罪犯逍遙法外，王鴻薇質詢蔡清祥要求給說法。

王鴻薇說，選舉期間大多是「藍白合」的新聞，不過，涂誠文的落跑「在我看來這個更大條」，涉嫌100億元洗錢案的涂眼睜睜在辦案人員眼皮下跑掉，「到底是搭飛機還是坐船跑的？」

王鴻薇說，涂誠文的案子辦非常久，共犯好幾人收押，但搜索前涂卻不見了，涂的共犯手機裡還出現「這個案子要動了」的簡訊，問蔡清祥涂是怎麼知道辦案人員要動案子？

她說，落跑案蔡清祥回應得雲淡風清，照理說應要震怒才是，朱國榮案將責任推給一個小小派出所所長，是不合理處分，包括去年底郭哲敏跑掉，案情中有2名檢察官出入「八八會館」，法務部也沒給合理交代，「難道不會顏面無光嗎？」

蔡清祥表示，關於涂誠文承辦檢察官已經發布通緝，至於有無辦案人員通風報信，檢方第一時間就分案偵查有無不肖司法人員涉案，一定要求撤查。

蔡清祥說，如果有被境管即不可能循正式管道出境，在檢察官出入會館部分，台灣高檢署、檢評會、檢審會都做過行政調查，認為承辦檢察官沒有移付懲戒的必要，由地檢署自行行政議處，對個案瑕疵法務部會深切檢討。